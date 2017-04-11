Украину высмеяли за "кокошник" вместо сцены для "Евровидения"

Фотографии сцены музыкального конкурса "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве 11 мая, попали в Сеть. Интернет-пользователи сравнили ее с кокошником.

"Организаторы "Евровидения" показали главную площадку конкурса. Это же кокошник", – написал в своем Twitter-аккаунте Александр Бушман из Санкт-Петербурга. Остальные читатели подхватили юмористическую нотку и высказали свои соображения.

Одни в шутку заявили, что виноваты "русские хакеры", подменившие макеты декораций. Другие отметили, что сцена выглядит кривой, а третьи сравнили ее с фуражкой.

Недавно в Киеве придумали, как избежать санкций из-за недопуска представительницы России Юлии Самойловой к песенному смотру. Власти Украины планируют "дополнительно" разъяснить ситуацию Европейскому вещательному союзу.

"Оргнизаторы "Евровидения" показали главную площадку конкурса". Это же кокошник pic.twitter.com/WOwi4Ri56w — Александр Бушман (@shurabushman) 11 апреля 2017 г.

Об ограничительных мерах заговорили после заявления гендиректора организаторов "Евровидения" Ингрид Делтенре. Если в скором времени решение об участии России в конкурсе не будет принято, Украина понесет наказание вплоть до временного отстранения от мероприятия, сообщила она. Позже пресс-служба Европейского вещательного союза опровергла эту информацию.

Как писали Dni.Ru, Служба безопасности Украины закрыла певице Юлии Самойловой въезд в страну 22 марта. Причиной такого решения стал ее визит в Крым в 2015 году, что власти Незалежной посчитали нарушением государственной границы.

Напомним, что песенный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй – 11 мая, а финал – 13 мая.