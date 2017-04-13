Украина выступила с заявлением по "Евровидению"

Дочь миллионера сделала предложение Степанову Песков о немощных организаторах "Евровидения" Собчак оправдала мужа за секс с Судзиловской Бузова натянула сапоги до живота Дом-2

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Суббота 15 апреля
Лента новостей
13:36
В Чили произошло мощное землетрясение
13:19
Шарапова пожаловалась на травлю
13:01
Христиане замерли в ожидании Благодатного огня
12:51
Чего нельзя делать перед Пасхой
12:31
Сто рыбаков дрейфуют на льдине под Красноярском
12:03
В Москве эвакуировали Курский вокзал
11:57
Появление Благодатного огня объяснили научно
11:56
Школьник победил рак зеленым чаем
11:36
В Новой Москве случилось крупное ДТП
10:19
Горбачев: Холодная война близко
10:06
Пугачева хорошеет с каждым годом
22:52
Нюшу и Пьеху эвакуировали с концерта из-за угрозы взрыва
21:58
Алла Пугачева снова станет бабушкой
21:55
Кондитеры к Пасхе приготовили 45-килограмовое шоколадное яйцо
21:40
Вышел трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" (видео)
21:21
Роналду заставил незнакомку молчать после изнасилования
21:20
В Москве у няни похитили ребенка
21:09
США впервые испытали ядерную бомбу с помощью истребителя
21:09
Чем полезен обновленный порядок принятия законов
21:01
Пасхальные яйца могут навредить здоровью
20:51
Арестован угрожавший Трампу вооруженный американец
20:33
Как себя вести в застрявшем лифте
20:20
Сколько зарабатывают российские депутаты
19:41
ОСАГО хотят "скрестить" с каско
19:27
"ИГ" издевательски отреагировало на американскую "мать всех бомб"
19:25
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 5
19:13
Найден новый способ добычи воды
19:03
Во Внуково аварийно сел самолет известного миллиардера
18:48
Лукашенко горячо обратился к Путину на саммите ЕАЭС
18:11
Эксперты в Москве обсудили актуальные вопросы образования
18:02
Виктор Сухоруков снялся обнаженным
17:51
Ростовский диакон устроил стриптиз-шоу в ночном клубе
17:45
Электричка насмерть сбила пенсионера в Подмосковье
17:33
За что любят дочь Кадырова
17:22
Пуля застряла в голове 18-летней москвички
17:17
Как женщины-режиссеры покоряют мир
17:15
Профессиональное выгорание научились предсказывать
17:04
С рейса Париж-Стамбул поступил сигнал о ЧП
16:49
Наука доказала вред планшетов для детей
16:35
"Единая Россия" сформировала счетные комиссии на праймериз
16:26
На кого КНДР сбросит ядерную бомбу
16:13
Придумана жвачка для диагностики рака
16:13
В московском метро появились поезда со сквозным проходом
15:57
Самые "бедные" российские министры
15:52
При столкновении иномарки и автобуса пострадал человек
15:37
Налоговая посчитала деньги Медведева
15:33
На МКАД перевернулся грузовик с пивом (видео)
15:30
Госдума облегчит жизнь малому бизнесу
15:26
Киев в бешенстве от действий Москвы
15:25
Танцор Барышников помог людям с ограниченными возможностями
15:18
В московском метро у пассажира взорвался телефон
15:15
Алла Пугачева пугает своим видом
15:12
Кремль раскрыл доходы Путина
15:09
Наташу Королеву поздравляют с беременностью
14:54
Полицейские взяли телеведущего Лобкова за пенис
14:49
Россиянка сдала ГИБДД пьяного изменщика-мужа
14:37
Пресс-секретарь Трампа переплюнул Псаки по ляпам
14:25
Студент задушил преподавательницу после ночи любви
14:18
Эрнст назвал представителя России на следующем "Евровидении"
13:54
Путин перехитрил Лукашенко в газовом споре
13:52
Как выбрать кулич к Пасхе
13:20
Дочь Кадырова рассказала о "тайном" замужестве
13:19
Как Путин встретит Пасху
13:16
Врачи пропустили остановку сердца Боярского
13:03
Песков накинулся на немощных организаторов "Евровидения"
12:57
Изуродованная стюардесса с грудью 18 размера шокировала мир
12:56
Права волонтеров закрепят законодательно
12:55
Детей запретят называть словом из трех букв
12:52
Под Омском поезд протаранил школьный автобус
12:37
82-летний актер стал звездой порно благодаря яйцам
12:26
В Москве взорвалась экспериментальная ракета
12:15
Дочь миллионера сделала предложение покалеченному Степанову
11:58
Совет заболеть раком для похудения вызвал скандал
11:55
Страстную речь россиянина в ООН объяснили борьбой с зомби
11:51
За неуважение к скорым лишат прав на год
11:45
Почему упало доверие к решениям ЕСПЧ
11:35
В московском метро девушка искусала подростка
11:19
Известная ведущая испугалась возмездия и сделала заявление
11:10
Россиян предупредили о зараженных геях в Европе
11:09
Музей дал расцарапать Lamborghini за $170 тысяч
11:01
В Москве найден мертвым известный спортсмен
10:54
Сотрудницу "Почты России" поймали на крупной афере
10:50
Путин встретится с Меркель на курорте
10:34
Российскую актрису госпитализировали после наезда авто
10:29
Из храма в центре Москвы украли икону XIX века
10:27
Липницкая избегает контуженного в Чечне отца
10:20
Открытие супермаркета в Ельцин Центре порадовало Михалкова
10:14
Главные события Москвы с 14 по 20 апреля
10:01
В московской гимназии распылили газ
09:55
Жена Виторгана отказалась говорить об именитой снохе
09:53
Названа самая безопасная страна в мире
09:44
Собчак оправдала мужа за секс с Судзиловской
09:41
В Москве автобус столкнулся с легковушкой
09:24
Почему россиянки отказываются от маткапитала
09:17
Фадеев раскрыл печальные подробности своего прошлого
09:15
В московских аэропортах массово отменяют рейсы
08:57
В метро Петербурга в час пик закрыли три станции
08:50
Трамп похвастался популярностью перед Путиным
08:39
На МКАД образовался затор после аварии с грузовиком
08:31
Украина жестко подставила организаторов "Евровидения"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эрнст отказался показывать "Евровидение"
Алла Пугачева снова станет бабушкой
В споре России и Украины из-за "Евровидения" поставлена точка
Появление Благодатного огня объяснили научно
Кремль раскрыл доходы Путина
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Шоу-бизнес

Украина выступила с заявлением по "Евровидению"

Фото: GLOBAL LOOK press
Украина выступила с заявлением по "Евровидению". МИД страны назвало главное условие участия в музыкальном конкурсе.

Продолжение: Эрнст отказался показывать "Евровидение" из-за Самойловой
прочитано 9811 раз

Министерство иностранных дел Украины высказалось относительно Международного музыкального конкурса "Евровидение", вокруг которого в последнее время не прекращаются скандалы. На своей официальной страничке в социальной сети Twitter ведомство назвало главным условием участия в песенном соревновании уважение к законодательству страны.

ПО ТЕМЕ

Киев нашел способ избежать санкций из-за Самойловой

Порошенко предложили за Самойлову миллиард

Перед "Евровидением" Самойлова отправилась к пластическому хирургу

 Евровидение 2017

Сюжеты Евровидение 2017

Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

"Украина обеспечит равные возможности всем участникам конкурса. Главное условие – уважение к украинскому законодательству", – сообщается в публикации. К слову, ранее в той же социальной сети блогеры обсудили фотографии сцены, просочившиеся в интернет. Пользователи сравнили ее с кокошником.

"Организаторы "Евровидения" показали главную площадку конкурса. Это же кокошник", – написал в своем Twitter-аккаунте Александр Бушман из Санкт-Петербурга. Остальные читатели подхватили юмористическую нотку и высказали свои соображения. Одни в шутку заявили, что виноваты "русские хакеры", подменившие макеты декораций. Другие отметили, что сцена выглядит кривой, а третьи сравнили ее с фуражкой.

Отметим, что до старта "Евровидения" в Киеве остается менее месяца. Но участие России в этом конкурсе до сих пор находится под вопросом. По мнению авторитетного музыкального критика Сергея Соседова, это прогнозируемая ситуация.

"Дело, конечно, не в недопущенной Юлии Самойловой, а в том, что Украина не допустила бы никакого российского артиста, – заявил Соседов. – Всегда нашлась бы причина объявить его персоной нон-грата. Отправь мы Сергея Шнурова, в Киеве бы кричали, что он охальник, матерщиник, поэтому не может петь в высокодуховной стране. Пошли мы Панайотова, на Украине бы кричали, что он предатель, изменник, потому что родом из Запорожья".

Как писали Dni.Ru, Служба безопасности Украины закрыла певице Юлии Самойловой въезд в страну 22 марта. Причиной такого решения стал ее визит в Крым в 2015 году, что власти Незалежной посчитали нарушением государственной границы. 

Автор: Наталья Аряева13 апреля 2017, 11:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Юлия Самойлова

567

комментарии

Политика

Сколько зарабатывают российские депутаты
Лукашенко горячо обратился к Путину на саммите ЕАЭС
Пресс-секретарь Трампа переплюнул Псаки по ляпам
Страстную речь россиянина в ООН объяснили борьбой с зомби

Шоу-бизнес

Милана Кержакова рассекретила имя новорожденного сына
Беременная Дитковските скрывает отца будущего ребенка
Звезд лишили вечеринки в честь "Евровидения"
Эрнст рассказал об огромной потере

Проишествия

Мужчина прогулялся по рельсам метро в Москве (видео)
У российского актера нашли склад оружия
Вдохновленные "Манчестером у моря" американцы убили сына-инвалида
Горе-грабитель на велосипеде растерял добычу (видео)

Lifestyle

Виктор Сухоруков снялся обнаженным
Как женщины-режиссеры покоряют мир
Музей дал расцарапать Lamborghini за $170 тысяч
Самые долгожданные фильмы апреля
Шоу-бизнес

Дочь миллионера сделала предложение покалеченному Степанову

Настя Кудри решила помочь отчаявшемуся артисту
Шоу-бизнес

Наташу Королеву поздравляют с беременностью

Певица сообщила, что она находится в ожидании чуда
Политика

Горбачев: Холодная война близко

Бывший руководитель СССР оценил обстановку в мире
Шоу-бизнес

Звезд лишили вечеринки в честь "Евровидения"

Мероприятие было отменено

Гороскоп

"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Названа причина неудач Василия Степанова
Андрей Чернышев станет отцом двоих детей

Фоторепортажи

За что любят дочь Кадырова
Изуродованная стюардесса с грудью 18 размера шокировала мир
Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову
Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова

Спорт

Шарапова пожаловалась на травлю
Роналду заставил незнакомку молчать после изнасилования
Липницкая избегает контуженного в Чечне отца
Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)

Регионы

Ростовский диакон устроил стриптиз-шоу в ночном клубе
Россиянка сдала ГИБДД пьяного изменщика-мужа
Подростку оторвало руки при взрыве в Петербурге
Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru