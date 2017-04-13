Украина выступила с заявлением по "Евровидению". МИД страны назвало главное условие участия в музыкальном конкурсе.

Министерство иностранных дел Украины высказалось относительно Международного музыкального конкурса "Евровидение", вокруг которого в последнее время не прекращаются скандалы. На своей официальной страничке в социальной сети Twitter ведомство назвало главным условием участия в песенном соревновании уважение к законодательству страны.

"Украина обеспечит равные возможности всем участникам конкурса. Главное условие – уважение к украинскому законодательству", – сообщается в публикации. К слову, ранее в той же социальной сети блогеры обсудили фотографии сцены, просочившиеся в интернет. Пользователи сравнили ее с кокошником.

"Организаторы "Евровидения" показали главную площадку конкурса. Это же кокошник", – написал в своем Twitter-аккаунте Александр Бушман из Санкт-Петербурга. Остальные читатели подхватили юмористическую нотку и высказали свои соображения. Одни в шутку заявили, что виноваты "русские хакеры", подменившие макеты декораций. Другие отметили, что сцена выглядит кривой, а третьи сравнили ее с фуражкой.

#Ukraine provides equal opportunities for all participants in the contest-the only condition,they must respect Ukrainian law #Eurovision2017 pic.twitter.com/aCpF2aq82e — MFA of Ukraine ���� (@MFA_Ukraine) 13 апреля 2017 г.

Отметим, что до старта "Евровидения" в Киеве остается менее месяца. Но участие России в этом конкурсе до сих пор находится под вопросом. По мнению авторитетного музыкального критика Сергея Соседова, это прогнозируемая ситуация.

"Дело, конечно, не в недопущенной Юлии Самойловой, а в том, что Украина не допустила бы никакого российского артиста, – заявил Соседов. – Всегда нашлась бы причина объявить его персоной нон-грата. Отправь мы Сергея Шнурова, в Киеве бы кричали, что он охальник, матерщиник, поэтому не может петь в высокодуховной стране. Пошли мы Панайотова, на Украине бы кричали, что он предатель, изменник, потому что родом из Запорожья".

Как писали Dni.Ru, Служба безопасности Украины закрыла певице Юлии Самойловой въезд в страну 22 марта. Причиной такого решения стал ее визит в Крым в 2015 году, что власти Незалежной посчитали нарушением государственной границы.

