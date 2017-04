Украина выступила с заявлением по "Евровидению"

Министерство иностранных дел Украины высказалось относительно Международного музыкального конкурса "Евровидение", вокруг которого в последнее время не прекращаются скандалы. На своей официальной страничке в социальной сети Twitter ведомство назвало главным условием участия в песенном соревновании уважение к законодательству страны.

"Украина обеспечит равные возможности всем участникам конкурса. Главное условие – уважение к украинскому законодательству", – сообщается в публикации. К слову, ранее в той же социальной сети блогеры обсудили фотографии сцены, просочившиеся в интернет. Пользователи сравнили ее с кокошником.

"Организаторы "Евровидения" показали главную площадку конкурса. Это же кокошник", – написал в своем Twitter-аккаунте Александр Бушман из Санкт-Петербурга. Остальные читатели подхватили юмористическую нотку и высказали свои соображения. Одни в шутку заявили, что виноваты "русские хакеры", подменившие макеты декораций. Другие отметили, что сцена выглядит кривой, а третьи сравнили ее с фуражкой.

#Ukraine provides equal opportunities for all participants in the contest-the only condition,they must respect Ukrainian law #Eurovision2017 pic.twitter.com/aCpF2aq82e