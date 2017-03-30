Пассия Тарасова отметила праздник в платье с вырезом до пупа

Накануне, 29 марта, возлюбленная футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко отметила 23-летие. Модель выбрала для особого дня платье с вырезом до пупа.

Поздравления с днем рождения Анастасия Костенко начала получать с ночи. "Не буду многословной – спасибо за все моим любимым, близким и адекватным людям. Вы делаете все, чтобы я была счастлива!" – поблагодарила всех фанатов на своей страничке в социальной сети Костенко. А ближе к вечеру на просторах интернета появились первые фотографии и видео с празднования.

Судя по снимкам и коротким роликам, в ресторане присутствовали только самые близкие и родные Анастасии. Разумеется, не мог пропустить такое событие в жизни Костенко ее возлюбленный, футболист Дмитрий Тарасов (а также его мама). Специально для Насти спел сводный брат спортсмена T-killah (настоящее имя Александр Тарасов).

Сама именинница буквально светилась от счастья. Для мероприятия Костенко выбрала светлое платье с головокружительным декольте. Завершали образ распущенные волосы, увесистые сережки и красная помада. Однако наряд Анастасии не всем пришелся по вкусу. Комментаторы в социальной сети Instagram на страничке, посвященной Костенко и Тарасову, модель раскритиковали за отсутствие вкуса.

Публикация от TarasovKostenko (@tarasovkostenko) Мар 29 2017 в 12:44 PDT

"Девушка красивая но вкуса у Насти нет, Платье в стиле дорого бохато", "Мдааа...Платье to mach и цветочки и бахрома в целом не вяжется образ !!! Настя с платьем пролетела !!!👎", "Платье мне тоже не нравится как и все остальные, без обид", "такая красивая фигура у Настюхи, а платьем все испортила( этот вырез до пупа, бахрома как с абажура, нелепые цветочки.... ужас", – высказали свое мнение некоторые подписчики.

Публикация от TarasovKostenko (@tarasovkostenko) Мар 29 2017 в 2:36 PDT

Ранее в Сети появилась фотография, на которой впервые Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко позируют вместе в окружении друзей. Заветный снимок сделал сводный брат футболиста, певец Александр Тарасов (сценический псевдоним T-killah).