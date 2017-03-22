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Шоу-бизнес

Тернистый путь Костенко к Тарасову

Анастасию Костенко и Дмитрий Тарасова. Фото: dni.ru
Журналисты связались с людьми, которые дали Анастасии Костенко путевку в жизнь. Оказалось, путь модели к нынешнему положению вообще и к встрече с Дмитрием Тарасовым в частности был весьма тернист.
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Анастасия Костенко получила бешеную популярность после того, как СМИ прознали о ее романе с футболистом Дмитрием Тарасовым, который на тот момент был женат на телеведущей Ольге Бузовой. Фанаты тарабузиков (так ласково называли Дмитрия и Ольгу) буквально обрушились на модель. Причем не выбирая выражений поносили как саму девушку, так и ее родных. Слова "циничная и лицемерная особа", "пойдет по головам", "цель одна – как зацепиться в Москве", чаще всего звучащие в адрес Костенко, пожалуй, самые цензурные среди потока брани, обрушившейся на Анастасию.

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Между тем журналисты решили проследить жизненный путь модели от начала ее карьеры до сегодняшнего дня. И если настоящее Анастасии примерно известно, то ее прошлое находится в глубоком мраке. Репортеры умудрились найти и поговорить с теми, кто дал Костенко путевку в жизнь. Ими оказались руководители агентства "Имидж-центр" в Ростове.

В 2012 году в глубинке Ростовской области проходил конкурс красоты "Мисс Сальская весна". На нем случайно оказался сотрудник агентства, который и приметил Анастасию Костенко. Онпригласил ее в Ростов для участия в финале областного конкурса "Донская красавица", победительница которого могла отправиться в Москву на всероссийский конкурс "Мисс Россия".

"Когда мы увидели ее, то поняли: задатки у нее были, как в свое время и у Татьяны Котовой (экс-солистка группы "ВИА Гра" и "Мисс Россия-2006". – Прим.ред.). Но, безусловно, нужно было работать над всем. На конкурсе Настя представила был красивый творческий номер в народном стиле, так как она занималась хореографией. И она победила. С натяжкой, конечно. Но у нее был виден потенциал, поэтому из всех участниц жюри выбрало лучшую", – рассказала  директор школы моделей агентства "Имидж-Элит" Елена Степура.

Однако тогда Костенко постигла неудача – на конкурс в том году она не попала. Тем не менее, Анастасия продолжила модельную карьеру, хотя ей и пришлось преодолеть много препятствий. К примеру, Костенко "светил" контракт в Китае, однако, чтобы уехать за границу на продолжительный срок, нужно было бросить хореографическое училище в Ставрополе, в котором тогда училась девушка, поскольку там не хотели давать отпуск и требовали посещения занятий.

Тогда Костенко перевели в Ростовский колледж искусств, где ей пошли навстречу, и она все-таки получила профессиональное образование. "Мы отправили ее в Пекин, где она в течение года отработала три модельных контракта. наработала хороший опыт, получила приличный гонорар. Заказчики были довольны ее работой", – отметила Степура.

В 2014 году Костенко наконец пригласили к участию в конкурсе "Мисс Россия", по итогам которого она завоевала титул "вторая вице-мисс".  "Если говорить в целом, то у нас остались о ней очень хорошие впечатления. Она нормальная, положительная девушка из многодетной семьи. Артистичная, талантливая, трудолюбивая. Может быть, где-то слишком доверчивая, есть в ней какая-то наивность. У нее очень красивая улыбка", – цитирует женщину сайт "Комсомольская правда".

О бывшей воспитаннице высказался и директор "Имидж-центр", официальный представитель конкурса Mrs International в Российской Федерации Михаил Степура. Он уверен, что Костенко, несмотря на тернистый путь, ждет успех. "Я думаю, что она и так сделает свою жизнь успешной и удачной. Если бы она не участвовала в конкурсном движении, то могла стать известной моделью очень высокого уровня, подобралась бы к мировому топу", – отметил Степура. Мужчина сообщил, что после ее победы на конкурсе "Мисс Россия" она получила возможность (в качестве приза) учиться в любом университете мира. Она выбрала РУДН в Москве. Ну а оказавшись в столице, Костенко повстречалась с Дмитрием Тарасовым.

Автор: Наталья Аряева22 марта 2017, 14:17

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