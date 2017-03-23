Счастье Тарасова и Костенко под угрозой

Известный блогер, не выбирающий выражений, Лена Миро проанализировала любовные отношения Дмитрия Тарасова и его новой возлюбленной Анастасии Костенко. По мнению Миро, счастье пары под угрозой из-за... матери футболиста.

Лена Миро поделилась своими размышлениями с многочисленными подписчиками в ЖЖ. Для начала блогер отметила всю бесполезность страданий бывшей жены дмитрия Тарасова, ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2", дизайнера, светской львицы, а с недавних пор и певицы и актрисы Ольги Бузовой.

"Зря Бузова ест себя поедом из-за того, что колченогий футболист Тарасов променял её на свежую, красивую девку. Да, Насте -– всего 23, и она -– вице-мисс чего-то там. Да, в этой куколке на порядок больше секса, чем в унылой истеричке Бузовой, но и Настю Тарасов сольет. Ни молодость, ни сногсшибательная внешность ей не помогут", – уверена Миро.

Далее Лена объяснила свое мнение. "Фатальная ошибка Насти -– в том, что в отношениях с Тарасовым она начала играть роль примерной девочки", – заявила блогер. Миро развила мысль, что Костенко следовало придерживаться образа сексапильной красотки, от которой все представители противоположного пола без ума, а не влезать в "пресный, абсолютно несексуальный образ паиньки".

"Паиньки, на которой можно жениться. Паиньки, от которой безопасно плодиться. Паиньки, которая понравится маме. Девушке, которая не понравится Диминой маме, придется несладко, но именно она имеет шанс задержаться в койке футболиста надолго", – высказала весьма парадоксальную мысль Миро.

Публикация от tarasov23 (@tarasov23) Мар 20 2017 в 7:53 PDT

Лена припомнила весьма теплые отношения мамы Тарасова с его бывшей женой Ольгой Бузовой. "Неумная Оленька таскала за собой не свое "мамо", как чемодан без ручки: в рестораны, на мероприятия, в поездки. Это так лицемерно, что для Бузовой, впрочем, типично. Ну, какая искренняя, самодостаточная девка возжелает гулять по Парижу со свекровью? Даже если муж не может никуда лететь, нормальная женщина, а не шавка, виляющая перед мужем хвостом, полетит отдыхать одна или с подругами. Бузова так хотела понравиться Диминой маме, что разонравилась самому Диме", – сделала вывод Миро.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 4 2015 в 11:14 PDT

По мнению Лены, ту же ошибку сейчас совершает и Анастасия Костенко. "Хорошие девочки возбуждают Димину маму, но никак не самого Диму", – утверждает Миро. Блогер посоветовала Костенко поменьше уделять внимания потенциальной свекрови и побольше – потенциальному мужу.