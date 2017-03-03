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Шоу-бизнес

У Кушанашвили рвотные позывы после шоу с Шурыгиной

Диана Шурыгина и Отар Кушанашвили. Фото: Дни.Ру
Знаменитый журналист Отар Кушанашвили признался, что у него рвотные позывы после эфиров с участием 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, которую якобы изнасиловали на вечеринке. Острослов разнес в пух и прах участников подобных шоу.
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Богатому лексикону Отара, пишущего поистине дивные тексты на злобу дня, может позавидовать практически любой. Критик витиевато изъясняется и чаще всего находит возможность обойтись без нецензурных выражений. Но не в этот раз. Не в случае с Дианой Шурыгиной.

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 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Студентка, начинающий блогер

"У гостей, приходящих к МАЛАХОВУ А.Н., (мало)интересный дефект общения – они не понимают иронии, ну это бы **** с ним, они не слушают и не слышат", – написал в Instagram Кушанашвили, имея в виду шоу "Пусть говорят", ведущим которого является Андрей Малахов. 

Именно в его передаче во всех подробностях обсудили несчастье, случившееся с Дианой. Рейтинги шоу были столь умопомрачительны, что "Первый канал" даже снял продолжение "мыльной оперы". В эфир выйдут еще два выпуска "Пусть говорят" с якобы изнасилованной студенткой.

"Сегодня у меня разъезды, но, может быть, во второй половине восхитительно сумасбродного дня я успею написать, как я ходил на запись эпопеи про ДИАНУ ШУРЫГИНУ. Я с утра смотрю "МАСТЕРОВ СЕКСА", но думаю про мастеров ПИАРА, который, как известно, творение ОТАРА. Знал бы, каким ужасом обернется мое изобретение, не выпускал бы джинна из бутылки..." – посыпает голову пеплом Кушанашвили.

"Люди приходят и ну бобы разводить: МЫ, ОБЩЕСТВО, НРАВСТВЕННОСТЬ – с рожами такими, что острог по ним рыдает. Молодые совсем люди изъясняются такими штампами, что вот они, рвотные позывы", – посетовал Отар.

Журналист считает, что скоро пять минут славы Дианы подойдут к концу. "А что Шурыгина? Шурыгину все забудут, всем на нее начхать, – уверен Кушанашвили. – Эпоха, когда всем все *****, лишь бы на ток-шоу позвали. И – да, Шурыгиной тоже на всех ********".

#надонышке #дианашурыгина

Публикация от Диана Шурыгина (@diana_shurash99)

Каждая передача с Шурыгиной – настоящая информационная бомба, настолько много в этой истории скандальных подробностей. Сеть уже много дней стоит на ушах из-за Дианы, а некоторые подростки даже делают татуировки в ее честь и множат по интернету хештег #надонышке.

Как писали Dni.ru, девушке поступило предложение попробовать себя в киноиндустрии. Студентка на своей странице "ВКонтакте" сообщила, что ее пригласили сняться в концовке криминальной драмы "Егор Шилов" режиссера Юрия Спиридонова.

Кроме того, 26 февраля жертва изнасилования приняла участие в благотворительной акции, организованной в офисе соцсети "ВКонтакте". На мероприятии топовые блогеры поддержали Диану.

Напомним, имя Дианы Шурыгиной прогремело на всю страну после программы "Пусть говорят". На ней девушка рассказала, что стала жертвой изнасилования на вечеринке. Предполагаемый преступник, 21-летний Сергей Семенов был приговорен к восьми годам лишения свободы, затем срок наказания сократили до трех лет. Некоторые зрители заподозрили девушку во лжи. Они считают, что Диана ведет себя не так, как жертвы сексуального насилия.

Автор: Иннокентий Звездинский3 марта 2017, 11:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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