Гибель мужа обеспечила Марии Максаковой аншлаг

Оперная дива пропиарилась на личной трагедии. Теперь о ней узнали даже далекие от музыки люди.

Мария Максакова планирует дать концерт на девятый день после убийства мужа. Руководитель коммуникационного холдинга InterMedia Евгений Сафронов, который занимался продвижением и пресс-поддержкой концертов в России таких мировых звезд эстрады, как Майкл Джексон, Мадонна, Лучано Паваротти и Пол Маккартни, уверен, что смерть мужа добавила певице популярности. Поэтому теперь в Украинском доме, где 31 марта будет петь самая знаменитая вдова России, ожидается "переаншлаг".

"Есть такое понятие, как интерес к персоне, – заверил Dni.Ru Сафронов. – Если имя артиста не сходит с экрана, находится на первой строчке в поисковиках и есть в новостях, то успех всегда обеспечен. Независимо от того, чего стоит артист в профессиональном плане. Люди идут на концерт не ради музыки, поэзии, а ради сопричастности к звезде, о которой все говорят. До этой трагедии имя Марии Максаковой мог знать только узкий круг ценителей оперного искусства. Теперь же о ней говорят даже далекие от музыки люди".

Выступление Максаковой было запланировано еще до трагического события, поэтому певица решила ничего не отменять, невзирая на траур. Правда, думает прежде пойти в церковь. "Я жду благословения священника, разрешит ли он это делать (дать концерт. – Прим. ред.). Поскольку не прошло еще девяти дней, и даже концерт памяти – это все равно концерт", – цитирует певицу ТСН. Певица обещает: если получит разрешение от духовного лица, уберет из программы все веселые песни и исполнит композиции на украинском языке, а сам концерт посвятит памяти мужа.





Если верить статистке поисковой системы "Яндекс", то за последний месяц пользователи искали Максакову 1 733 829 раз. Для сравнения, Пугачева интересовала 1 302 690 раз, а Кобзон – 147 075. Оперная дива, конечно, выгодно для себя использовала тему погибшего мужа. Она умудрилась давать интервью даже над гробом покойного.

Как ранее отмечали Dni.Ru, на отпевание покойного супруга Максакова пришла при полном параде – с ярко накрашенными глазами и вишнево-красным маникюром. Во время траурной церемонии случился конфуз – у стоящей у гроба вдовы экс-парламентария зазвонил телефон. Так что драма драмой, а жизнь продолжается...