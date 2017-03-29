Максакова предъявила России требования

Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, требует провести заочный суд по делу о мошенничестве ее супруга. Об этом сообщил адвокат погибшего Андрей Гривцов.

"Мария Максакова намерена идти до конца", – цитирует юриста РИА Новости. "Сейчас сложно утверждать, потому что дело может быть закрыто за отсутствием состава преступления. Если этого не произойдет, насколько мне известно, она намерена добиваться заочного суда", – заявил Андрей Гривцов.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе приговор о заочном аресте Дениса Вороненкова. Адвокат убитого экс-депутата просил пересмотреть прежнее решение суда в связи с "изменением определенных обстоятельств". В ответ прокурор заявил, что Следственный комитет до сих пор не получил официального подтверждения смерти беглеца.

Тем не менее отклонение жалобы адвоката не остановит Марию Максакову. В случае смерти обвиняемого суд имеет право рассмотреть дело в порядке заочного производства и либо вынести оправдательный приговор, либо признать его виновным, но прекратить дело по факту гибели преступника.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Мар 23 2017 в 5:18 PDT

Напомним, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков обратился с заявлением в Мосгорсуд незадолго до смерти. Он выразил готовность помочь в расследовании дела о рейдерском захвате здания в столице, но отказался вернуться для этого в Москву.

Также экс-депутат написал, что опасается за свою жизнь. По словам судьи, Вороненков жаловался на "многочисленные угрозы, которые он получал на территории России".

