Отдыхающая в Дубае Кудрявцева восхитила своим видом

Лера Кудрявцева с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым отдыхает в Дубае. Свежая фотография телеблондинки покорила ее фанатов.

Лера Кудрявцева наслаждается заслуженным отпуском в компании своего супруга Игоря Макарова. Телеведущая регулярно выходит в прямой эфир, чтобы пообщаться с поклонниками и поделиться подробностями отдыха, публикует на своей страничке в социальной сети фотографии, короче, всячески демонстрирует полную идиллию.

Отпуск Лере пошел на пользу – подписчики в восторге от внешнего вида Кудрявцевой. Так, фанаты буквально восхитились снимком, на котором телеведущая позирует на фоне шикарного автомобиля, облаченная в обычную белую футболку и коротенькие джинсы. "До чего же хорошенькая, девушка ЛЕРА, к тому же добрая, не заносчивая, одни положительные эмоции от этого человека, СЧАСТЬЯ ,ВАМ, а еще доченьку родить, на ВАС ПОХОЖУЮ, такую же умницу и красавицу!!!", "Милашка ❤️", "Лера – прекрасна всегда!", "Какая ты классная Леруся)) самая лучшая !", "Ммммм....какая Лера😍", "Машина классная!!! А Вы куколка!!! 👍👍👍👱🏻‍♀️Женщина без возраста!! 😍😍😍😘😘😘💕💕💕" – прокомментировали фотографию Кудрявцевой фанаты.

К слову, недавно Кудрявцева порядком всполошила русскоязычный интернет своими словами о том, что якобы ленится следить за собой, а ее внешность – результат генетики и работы хорошего гримера. Общественность просто не поверила 45-летней ведущей.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Мар 16 2017 в 12:37 PDT

В частности, публика обвинила Леру в обмане. Дескать, как она может говорить о генетике, когда ее внешность перекроена пластическими хирургами и уколами ботокса. "Зачем так никчемно врать без надобности? не проще ли промолчать, ведь вся же в филерах и губы, как гусеницы. Ничего не имею против, каждому свое, но про спасибо маме спасибо папе, что я такая красота – это явно перебор", "Вот уж точно! Кудрявцева как ходячая реклама салона красоты – ничего своего не осталось, включая ***((", – высказались об интервью Кудрявцевой некоторые блогеры.

