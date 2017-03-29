Мария Максакова сделала объявление после смерти мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова. Вдова обратилась к многочисленным поклонникам, сообщив, что решила перенести свой концерт.

Мария Максакова объявила о переносе концерта, который планировала дать в честь погибшего от бандитской пули мужа Дениса Вороненкова, на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. "Друзья, концерт, запланированный на 31 марта переносится. Я обязательно спою в память о моем любимом Муже в другой день", – написала безутешная вдова.

Многочисленные поклонники с пониманием отнеслись к сообщению Максаковой. Фанаты попытались успокоить и обнадежить оперную диву. "Мария! Сочувствую Вашему горю, сама такое пережила,осталась вдовой в 24 года и 4 летним ребенком на руках, очень тяжелы воспоминания ( Мария, ждем Вас на Родине, возвращайтесь!", "Мария, мы Вас любим, поддерживаем и переживаем за Вас. Пусть молитва хороших, неравнодушных людей поможет Вам. Благослови Вас Господь", "Мария, очень переживаю за Вас, держитесь. Оставайтесь в Киеве, все будет хорошо. Я желаю Вам встретить человека который сможет Вас защитить. Вот посмотрите так и будет, Вы умная , красивая", "Мария. сил Вам и мужества жить. ростить детей и петь..", – поддержали Максакову поклонники.

Напомним, Мария Максакова планировала дать концерт на девятый день после убийства мужа. Руководитель коммуникационного холдинга InterMedia Евгений Сафронов, который занимался продвижением и пресс-поддержкой концертов в России таких мировых звезд эстрады, как Майкл Джексон, Мадонна, Лучано Паваротти и Пол Маккартни, уверен, что смерть мужа добавила певице популярности. Поэтому в Украинском доме, где 31 марта собиралась петь самая знаменитая вдова России, ожидался "переаншлаг".

Как ранее писали Dni.ru, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Киллер выстрелил в экс-депутата несколько раз – раны оказались смертельными. Вороненков умер мгновенно. Он был похоронен в субботу, 25 марта, на Зверинецком кладбище в украинской столице.