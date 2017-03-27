Максакова выдвинула ультиматум матери

Мария Максакова наконец вышла на связь с журналистами. Она поделилась с репортерами рассказом о своих непростых отношениях с матерью.

Не секрет, что Людмила Максакова была против того, чтобы ее дочь Мария выходила замуж за Дениса Вороненкова. Когда легендарная актриса узнала о смерти зятя, то отреагировала чудовищно. Журналисты приводят такие слова Максаковой: "Ну и слава тебе господи. А что с ним еще делать? Слава тебе господи, что в конце концов человек, который так подличал... Он же военный, его за измену бы давно расстреляли!" Общественность буквально ужаснулась такому комментарию.

Мария считает такие слова матери "запредельными". "Я сказала уже папе, что пусть она публично отказывается от своих слов, если хочет, чтобы я с ней разговаривала. А теперь она якобы этих слов не говорила, так ей посоветовали выкрутиться, но публично, мол, опровергать ничего не будет. А я уверена, что эти ее слова записаны на пленку…" – цитирует Максакову "Московский комсомолец".

Оперная дива заявила, что журналисты фактически рассорили ее с матерью. "Я сказала маме: "Если ты действительно произнесла такие слова про Дениса, то я с тобой не буду разговаривать до конца дней!" – приводит эмоциональную речь Максаковой сайт "Комсомольская правда".

Сейчас Марию поддерживают друзья и дети. "Я с ними разговариваю каждый день. Это единственные моменты, когда я перестаю рыдать. Смотрю на них, и меня это как-то держит… Ужасно так распорядилась судьба. Каждый раз я делала маленькую уступку в пользу Дениса – в разных вещах, в том числе и в моих карьерных вопросах. И вот сейчас, представь себе, этого лишиться… Я сказала вчера папе, что, пожалуй, лучше мне было не родиться. В Библии есть такое место: и живые позавидуют мертвым…" – не смогла сдержать слез вдова.

По мнению Максаковой, она осталась жива только из-за того, чтобы воспитать младшего сына Ваню (общий с Вороненковым ребенок. – Прим.ред.). "Понимаете, как мне будет тяжело растить сына одной? Я мечтала, чтобы Денис был отцом всех моих детей... А теперь я лишилась своей самой заветной мечты. Я держусь только потому, что у меня маленький сын", – заключила Максакова.

Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с Пономаревым. Киллер выстелил в него несколько раз – травмы оказались смертельными. Преступник был тяжело ранен охранником Вороненкова и скончался на операционном столе, когда врачи делали ему трепанацию черепа.