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Максакова выдвинула ультиматум матери

Мария и Людмила Максаковы. Фото: Dni.Ru
Мария Максакова наконец вышла на связь с журналистами. Она поделилась с репортерами рассказом о своих непростых отношениях с матерью.

Продолжение: Люди Порошенко подозрительно быстро приехали к трупу Вороненкова
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Не секрет, что Людмила Максакова была против того, чтобы ее дочь Мария выходила замуж за Дениса Вороненкова. Когда легендарная актриса узнала о смерти зятя, то отреагировала чудовищно. Журналисты приводят такие слова Максаковой: "Ну и слава тебе господи. А что с ним еще делать? Слава тебе господи, что в конце концов человек, который так подличал... Он же военный, его за измену бы давно расстреляли!" Общественность буквально ужаснулась такому комментарию.

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Мария Петровна Максакова-Игенбергс оперная певица, педагог

Мария считает такие слова матери "запредельными". "Я сказала уже папе, что пусть она публично отказывается от своих слов, если хочет, чтобы я с ней разговаривала. А теперь она якобы этих слов не говорила, так ей посоветовали выкрутиться, но публично, мол, опровергать ничего не будет. А я уверена, что эти ее слова записаны на пленку…" – цитирует Максакову "Московский комсомолец".

Оперная дива заявила, что журналисты фактически рассорили ее с матерью. "Я сказала маме: "Если ты действительно произнесла такие слова про Дениса, то я с тобой не буду разговаривать до конца дней!" – приводит эмоциональную речь Максаковой сайт "Комсомольская правда".

Сейчас Марию поддерживают друзья и дети. "Я с ними разговариваю каждый день. Это единственные моменты, когда я перестаю рыдать. Смотрю на них, и меня это как-то держит… Ужасно так распорядилась судьба. Каждый раз я делала маленькую уступку в пользу Дениса – в разных вещах, в том числе и в моих карьерных вопросах. И вот сейчас, представь себе, этого лишиться… Я сказала вчера папе, что, пожалуй, лучше мне было не родиться. В Библии есть такое место: и живые позавидуют мертвым…" – не смогла сдержать слез вдова.

По мнению Максаковой, она осталась жива только из-за того, чтобы воспитать младшего сына Ваню (общий с Вороненковым ребенок. – Прим.ред.). "Понимаете, как мне будет тяжело растить сына одной? Я мечтала, чтобы Денис был отцом всех моих детей... А теперь я лишилась своей самой заветной мечты. Я держусь только потому, что у меня маленький сын", – заключила Максакова.

Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с Пономаревым. Киллер выстелил в него несколько раз – травмы оказались смертельными. Преступник был тяжело ранен охранником Вороненкова и скончался на операционном столе, когда врачи делали ему трепанацию черепа.

Автор: Наталья Аряева27 марта 2017, 09:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

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