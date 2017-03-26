Максакову уговаривают вернуться в Россию

Актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко попыталась выйти на связь с оперной певицей Марией Максаковой. Артистка хочет уговорить коллегу вернуться в Россию.

Многих российских артистов беспокоит судьба Марии Максаковой, чей муж погиб несколько дней назад в Киеве. Среди тех, кому небезразлична судьба оперной певицы, оказалась и актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко.

Политик намерена уговорить Максакову вернуться в Роосию. Тем не менее, выйти на связь с оперной певицей ей не удалось. "Зачем ей с маленьким ребенком тыкаться по этим Европам? Что ей там делать одной?" – цитирует депутата сайт "Комсомольская правда".

Напомним, в субботу, 25 марта Максакова похоронила мужа – бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Он был убит в Киеве несколькими выстрелами. Политик погиб на месте, киллер был застрелен сотрудником спецслужб Украины. Видео происшествия было опубликовано на YouTube.

Примечательно, что на похоронах было объявлено о концерте Максаковой. Она собирается дать его в Киеве 31-го марта.