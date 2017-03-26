Максакову уговаривают вернуться в Россию

Ольга Орлова стала ведущей "Дома-2" Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова Странные действия с Самойловой обрадовали Кобзона Джоли пришла к епископу без лифчика Дом-2

Самое читаемое

Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
Почему пропадает Владимир Путин
партнеры
Вторник 28 марта
Лента новостей
22:02
В московском метро из-за пассажира произошел сбой
21:57
Азиаты сходят с ума от русской красавицы
21:46
Плохие приметы на похоронах
21:45
В Подмосковье в ДТП с КамАЗом погиб человек
21:38
На юге Москвы с крыши ТЦ упал подросток
21:29
Секс с чиновником хотят приравнять к взятке
21:23
"Иван" вытеснит "КамАЗ" с российских дорог
21:11
Экипаж ДПС сбил девушку на пешеходном переходе (видео)
20:58
Девочка перепутала водонагреватель с роботом (видео)
20:57
Потепление на 1,5 градуса убьет человечество
20:53
Девушки усыпали свои прелести блестками
20:52
Российские футболисты спаслись в матче с Бельгией
20:50
На подмосковной трассе столкнулись шесть автомобилей
20:30
В Подмосковье педагога отправили в колонию за развращение ученицы
19:58
Российские фермеры просят Запад продлить санкции
19:32
Пропавшего без вести индонезийца нашли в питоне
19:17
Ветер повалил 25-метровый памятник в Ростовской области
19:10
Водитель Mercedes наехал на активистов "СтопХама"
18:55
На юго-востоке Москвы дерево покалечило двух пенсионерок
18:34
Героям реалити-шоу забыли сообщить о его закрытии
18:33
Цена на водку будет меняться два раза в год
18:20
Как изменилась жизнь водителей
18:13
В Москве врачи отказались переносить больного в машину скорой
18:08
Стюардесса посадила лайнер вместо заболевшего пилота
17:48
Насильник из эротического сна украл у калужанки трусики
17:38
Ведущий Соловьев высмеял Саакашвили
17:13
Противников сексизма возмутили "ножки" Терезы Мэй
17:05
Арестованный в России Яценюк покидает Украину
17:04
У Савченко сорвалась свадьба c принцем
16:39
Украинский турист украл из отеля в Египте кран от биде
16:34
Двое друзей разобрали участок железной дороги для сдачи в металлолом
16:30
В iPhone появилась долгожданная функция
16:11
Лукашенко назвал Путина родным братом
16:02
В России можно законно изъять детей из любой семьи
15:55
СК назвал версии убийства главы отдела МВД
15:55
Путин отменил денежные выплаты водителям по ОСАГО
15:44
На северо-западе Москвы машина ДПС сбила девушку
15:34
Самарский трансгендер готовится к роли в "Игре престолов"
15:33
Карибский паразит "съел" туристке скальп
15:31
Россияне скупают элитные дома в Подмосковье
15:18
Ведущая Марианна Максимовская восхитила своей молодостью
15:18
Школьников в Москве начнут кормить в соответствии с религией
15:09
Порошенко доживает последние дни
15:04
Из Москвы-реки вытащили тонущего рыбака
14:47
Причиной убийства главы отдела МВД стал загадочный портфель
14:34
Использование транса в жизни: с древности до наших дней
14:17
Установлено истинное отношение кошек к людям
14:14
Отдых Путина оказался под угрозой
14:07
Драка "диких кошек" за место на парковке попала на видео
13:52
Россиянам разрешили перевозить детей без автокресел
13:42
Дети оставят Анджелину Джоли
13:40
Певица Бьянка сильно располнела
13:37
Звезда "Тараса Бульбы" умерла от лейкемии
13:25
Песков пошутил о своем "тайном визите" в Луганск
13:07
Александр Ревва собирается на "Евровидение"
13:06
Чиновник устроил стрельбу по дороге на свадьбу (видео)
13:04
На Украине исчез сообщник убийцы Вороненкова
13:01
Повзрослевшие дети Джигурды и Анисиной произвели фурор
12:46
Что случилось с мужем Кати Семеновой
12:44
Известный британский певец умер от рака
12:41
Сын Жириновского отсудил "микроволновку Саддама Хусейна"
12:37
Мнение: VW Passat – практичный автомобиль с непрактичной ценой
12:31
Главу управления МВД застрелили в Москве
12:13
В Москве продлено штормовое предупреждение
12:00
Киносети ополчились на актера Миронова
11:57
Кузнецовой устроили травлю во время матча с Уильямс
11:53
Россиян косит грипп
11:43
Назойливый Порошенко окончательно утомил Запад
11:36
57-летняя Евдокия Германова стала неузнаваема
11:32
Самолет убил девушек во время селфи-фотосессии
11:29
Николаю Носкову грозит паралич
11:17
ЛУКОЙЛ избавляется от заправок в России
11:06
На западе Москвы пьяная иностранка попала под машину
10:52
Серия снежных зарядов ударит по Москве
10:43
Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
10:42
Украина подставляется атаками на Сбербанк
10:40
В московском метро пассажир перевозил оружие времен ВОВ
10:39
Бывший любовник назвал Проклову королевой постели
10:12
Помощница Николая Носкова рассказала о его состоянии
10:04
Анна Седокова побила беременную Натали
10:02
Убийца Вороненкова стрелял из автомата с пяти лет
09:21
Врачи борются за жизнь певца Николая Носкова
09:13
Россиян оставили без зарплаты
08:54
В Подмосковье самосвал протаранил легковушку (видео)
08:47
Малышеву обвинили в пиаре на Самойловой
08:34
Гуцериев спас Сбербанк из украинского плена
08:29
Обама подложил Трампу бомбу замедленного действия
08:21
81-летний Табаков вывел в свет повзрослевшую дочь
07:58
Россиянам дадут дополнительный отпуск
07:57
На западе Москвы расстреляли бизнесмена
22:12
Солнцев в восторге от бесстыжего видео звезды "Дома-2"
21:59
Лиза Боярская уйдет в политику
21:54
Епифанцев получил награду за "Зеленого слоника"
21:48
На 79-м году жизни скончалась сестра Фиделя Кастро
21:27
В Сеть просочились фото машины для Путина
21:27
Вымогатели похитили москвича и надругались над ним
21:15
Звезда фильма "Географ глобус пропил" оголилась на пляже
21:11
В Подмосковье 14-летняя девочка погибла под колесами поезда
20:49
Дочь Виторгана дебютировала в театре
20:46
Диана Шурыгина угодила в новый скандал
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова выдвинула ультиматум матери
Диана Шурыгина угодила в новый скандал
Гибель мужа обеспечила Марии Максаковой аншлаг
Бывший любовник назвал Проклову королевой постели
Врачи борются за жизнь певца Николая Носкова
Анисина страдает из-за болезни Джигурды
Шоу-бизнес

Максакову уговаривают вернуться в Россию

Мария Максакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко попыталась выйти на связь с оперной певицей Марией Максаковой. Артистка хочет уговорить коллегу вернуться в Россию.

Продолжение: Максакова выдвинула ультиматум матери
прочитано 25825 раз

Многих российских артистов беспокоит судьба Марии Максаковой, чей муж погиб несколько дней назад в Киеве. Среди тех, кому небезразлична судьба оперной певицы, оказалась и актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко.

ПО ТЕМЕ

Овдовевшая Максакова выйдет замуж за иностранца

 В Киеве убили Дениса Вороненкова

Сюжеты В Киеве убили Дениса Вороненкова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс

Мария Петровна Максакова-Игенбергс оперная певица, педагог

Политик намерена уговорить Максакову вернуться в Роосию. Тем не менее, выйти на связь с оперной певицей ей не удалось. "Зачем ей с маленьким ребенком тыкаться по этим Европам? Что ей там делать одной?" – цитирует депутата сайт "Комсомольская правда".

Напомним, в субботу, 25 марта Максакова похоронила мужа – бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Он был убит в Киеве несколькими выстрелами. Политик погиб на месте, киллер был застрелен сотрудником спецслужб Украины. Видео происшествия было опубликовано на YouTube.

Примечательно, что на похоронах было объявлено о концерте Максаковой. Она собирается дать его в Киеве 31-го марта.

Мария Максакова. Фото: Телеканал

Автор: Евгений Мышко26 марта 2017, 15:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Максакова в жизни и на сцене

567

комментарии

Политика

Украина ждет войну с Россией этой осенью
Арестованный в России Яценюк покидает Украину
Лукашенко назвал Путина родным братом
Порошенко доживает последние дни

Шоу-бизнес

Рябцева разрыдалась из-за Венедиктова на шоу "Холостяк"
Наталья Фриске показала изменившегося Платона
Анна Нетребко рассказала о жизни особенного сына
Коллега Носкова объяснил причину инсульта

Проишествия

Причиной убийства главы отдела МВД стал загадочный портфель
Самолет убил девушек во время селфи-фотосессии
Мужчина получил страшное увечье в тренажерном зале (видео)
Экипаж ДПС сбил девушку на пешеходном переходе (видео)

Lifestyle

Самарский трансгендер готовится к роли в "Игре престолов"
Звезда "Тараса Бульбы" умерла от лейкемии
Киносети ополчились на актера Миронова
Епифанцев получил награду за "Зеленого слоника"
Происшествия

Главу управления МВД застрелили в Москве

Преступление произошло на глазах у двух свидетелей
Шоу-бизнес

Гибель мужа обеспечила Марии Максаковой аншлаг

Как оперная дива пропиарилась на личной трагедии
Шоу-бизнес

Коллега Носкова объяснил причину инсульта

Певец IVAN предположил, с чем связано нынешнее состояние музыканта
Шоу-бизнес

Наталья Фриске показала изменившегося Платона

Сестра умершей певицы скучает по племяннику

Гороскоп

Здоровью Светличной угрожает серьезный недуг
Лиза Боярская уйдет в политику
Астрологический прогноз с 27 марта по 2 апреля
Овдовевшая Максакова выйдет замуж за иностранца

Фоторепортажи

Ведущая Марианна Максимовская восхитила своей молодостью
81-летний Табаков вывел в свет повзрослевшую дочь
Звезда фильма "Географ глобус пропил" оголилась на пляже
Группа "На-На" устроила потасовку на подиуме

Спорт

Кузнецовой устроили травлю во время матча с Уильямс
У Емельяненко родилась четвертая дочь
Американцы выдавливают Илюмжинова из FIDE
Громкий скандал Тарасова получил продолжение

Регионы

Насильник из эротического сна украл у калужанки трусики
Чиновник устроил стрельбу по дороге на свадьбу (видео)
Трое детей погибли из-за возгорания стиральной машины
Страуса до смерти напугали в зоопарке
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru