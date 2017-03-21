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Шоу-бизнес

Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Фото: dni.ru
Выяснились новые подробности о юбилейном вечере футболиста Дмитрия Тарасова, который в минувшие выходные справлял день рождения в ресторане. оказалось, к нему пыталась прорваться бывшая жена Ольга Бузова, однако охрана ее не пустила.
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18 марта Дмитрий Тарасов отметил круглую дату. Футболисту исполнилось 30 лет. Столь знаменательное событие спортсмен пожелал отметить в ресторане в кругу близких и друзей. Разумеется, не обошлось без модели Анастасии Костенко, новой возлюбленной Тарасова. Когда бывшая жена футболиста Ольга Бузова узнала об этом, она немедленно отправилась в ресторан, где проходило торжество.

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Среди гостей вечеринки были мать Костенко и мать Тарасова. Когда Бузова пыталась прорваться в заведение, она заявляла, что хотела лишь преподнести букет бывшей свекрови и поздравить ее с рождением сына, сообщает сайт "Комсомольская правда". Однако во избежание скандала на праздник Ольгу не пустила охрана.

Этот щекотливый момент Бузова решила не отражать в своем аккаунте в социальной сети Instagram. Зато сделала несколько публикаций из ресторана своей подруги, который, по всей видимости, посетила сразу после неприятного инцидента. На фото и видео видно, как ведущая "Дома-2" беззаботно веселится в компании приятельниц и распевает свой новый хит. Впрочем, на просторах интернета ушлые журналисты умудрились раздобыть короткое видео, на котором подруга спрашивает у держащей бокал с вином Бузовой: "Ну, что, Оля, в хлам?" Ольга не замедлила подтвердить: "В хлам!"

Между тем мнение о разрыве Бузовой и Тарасова пользователи Сети попытались выяснить у бывшей супруги футболиста Оксаны Тарасовой. Ведь, по существу, Ольге вернулось то, что когда-то случилось с Оксаной: в 2011 году Дмитрий бросил жену и двухлетнюю дочку ради эффектной блондинки из "Дома-2". На днях в комментариях к собственному фото Оксана так прокомментировала случившееся с экс-соперницей: "Это давняя история, уже совершенно мне не интересная. Я думаю, все очевидно и так. Моя жизнь не изменится, а у кого-то может безнадежно рухнуть пиар концепция великих вселенских страданий и "несправедливости" судьбы. Поэтому оставим этот вопрос без ответа".

Автор: Наталья Аряева21 марта 2017, 09:03
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