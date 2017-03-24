Ольга Бузова исполнила свою мечту спустя 10 лет. Как выяснили журналисты, о своей певческой карьере телебрюнетка говорила еще в 2007 году.

Репортеры пришли к выводу, что Ольга Бузова давно вынашивала планы по покорению отечественного шоу-биз Олимпа. Это выяснилось после того, как на бесконечных просторах интернета журналисты нашли старое интервью Ольги, в котором звезда "Дома-2" делилась своими мечтами.

"Я думаю, что в ближайшее время такая маленькая звездочка в лице Ольги Бузовой появится и на нашей эстраде!" – с кокетливой улыбкой, потряхивая светлыми локонами, сообщила телезнаменитость. Тогда мало кто мог предположить (возможно, и сама Ольга), что ее мечта сбудется спустя десять лет.

После разрыва с супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова с головой ушла в музыку. Ольга записала два сингла "Под звуки поцелуев" и "Привыкаю". которые буквально взорвали российский iTunes. Пока многочисленные поклонники сходили с ума и заваливали Бузову комментариями и изъявлениями в любви, нашлось много негативно настроенных слушателей.

Публикация от @moskovskay_tusovka2007 Мар 24 2017 в 4:12 PDT

Причем среди них оказались представители шоу-бизнеса, раскритиковавших творчество Ольги в пух и прах. К примеру, певец Александр Панайотов на своей официальной страничке в Instagram провел параллели между зарубежными звездами и российскими знаменитостями. "Бейонсе, Адель... о чем тут можно вообще говорить?... И прекрасный молодой певец Джейкоб Кольер, которого заметил в инстаграме легендарный Куинси Джонс, получил 2 Грэмми.. не потому что папа заплатил. А потому что действительно мега талантливый!!! А у нас все чествуют ведущую реалити шоу, которая вдруг решила запеть.. Как быть то? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Критика настолько задавила Бузову, что та не выдержала и обратилась к общественности. "В последнее время слишком много, так называемых "звезд" позволяют себе публичные оскорбления в мой адрес! Я не робот, я человек, и, в первую очередь, я девушка, которую легко ранить и обидеть! И да, черт возьми, мне неприятно! Я никого не трогаю, я не оцениваю публично, и тем более, в средствах массовой информации, творчество и деятельность своих коллег! Я делаю то, что хочу и никого не заставляю слушать мои песни, покупать вещи из моей коллекции, включать эфиры с моим участием, смотреть фильмы и сериалы со мной, покупать билеты на спектакли и приходить на мои концерты! Это мой путь, моя жизнь!" – заявила Ольга Бузова.