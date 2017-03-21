Ольга Бузова вышла на сцену в нижнем белье

Телеведущая и певица Ольга Бузова вернулась на театральную сцену. Девушка дебютировала в скандальном спектакле.

О своем возвращении на театральные подмостки Бузова сообщила в конце января прошлого года. Она долго и серьезно готовилась к одной из главных ролей в спектакле "Мужчина нарасхват".

Долгожданная для девушки премьера состоялась 21 марта. Бузова появилась на сцене перед переполненном залом в одном лишь нижнем белье, чем просто ошарашила зрителей, передает life.ru. Полуобнаженная артистка сорвала овации представителей сильного пола, а у женщин вызвала кривые улыбки.

Как писали Dni.ru, недавно ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" возмутила общественность своим фото в купальнике. Бузова выложила в Instagram кадр, на котором позирует в бежевом слитном купальнике со шнуровкой.

Пока одни поклонники рассыпались в комплиментах в адрес Ольги, другие раскритиковали фотографию в пух и прах. В частности, подписчики были возмущены наличием чрезмерного фотошопа. "Не надоело оголятся-то", "Не красиво!", "Как то не айс, неестественно. Фотограф решил поприкалываться?", "Фу фу фу фу фу фу фу фу", – так звучала часть негативных комментариев подписчиков.