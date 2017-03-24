Ольга Бузова объявила об отъезде из России. Ведущая скандально известного шоу "Дом-2" отправилась в Европу.

В своем невероятно насыщенном графике, состоящем из записи песен, создания новых моделей для коллекции одежды, работы в эфире "Дома-2", съемках для рекламы, игры в спектаклях, Ольга Бузова смогла найти щелку для свободного времени. Представившейся возможностью телеведущая немедленно воспользовалась – одинокая брюнетка решила сменить обстановку. Причем радикально.

"Вчера вечером спонтанно купила билет и улетела...поняла, что просто необходимо ...хотя бы на денек...в город, где еще не была 😌 🐾🐾🐾 угадаете? 😜" – обратилась к многочисленным подписчикам Бузова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Для размышлений Ольга дала заинтригованным фанатам несколько часов.

Пока поклонники терялись в догадках, телеведущая решила сама прояснить ситуацию. Оказалось, Бузова отправилась в один из красивейших европейских городов. "Я в Вене 😊Обязательная программа – это посещение Венской оперы или Концерта в Шенбруннском замке 🕌 Будем слушать Моцарта👏🏻👏🏻👏🏻 Всем дивного вечера ❤💋" – сообщила Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 23 2017 в 12:06 PDT

Поклонники пожелали Ольге хорошенько отдохнуть и отвлечься. Дело в том, что Ольга никак не может прийти в себя после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым. Информация о разрыве "тарабузиков", как ласково называли пару фанаты, уже на протяжении нескольких месяцев муссируется в СМИ и на просторах интернета.

Причем не остались в стороне и российские знаменитости. К примеру, на днях проанализировала развод Бузовой и Тарасова блогер Лена Миро. По ее мнению, семья футболиста и телеведущей распалась из-за... матери спортсмена. "Неумная Оленька таскала за собой не свое "мамо", как чемодан без ручки: в рестораны, на мероприятия, в поездки. Это так лицемерно, что для Бузовой, впрочем, типично. Ну, какая искренняя, самодостаточная девка возжелает гулять по Парижу со свекровью? Даже если муж не может никуда лететь, нормальная женщина, а не шавка, виляющая перед мужем хвостом, полетит отдыхать одна или с подругами. Бузова так хотела понравиться Диминой маме, что разонравилась самому Диме", – сделала вывод на своей страничке в ЖЖ Миро.