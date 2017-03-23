Звезда "Дома-2" Вика Романец: Все рухнуло в один миг

Звезда "Дома-2" Виктория Романец высказалась о разрыве с Антоном Гусевым. По признанию сексапильной красотки, все рухнуло в один миг.

Многочисленные поклонники продолжают выяснять подробности неожиданного разрыва звезд реалити-шоу "Дом-2" Виктории Романец и Антона Гусева. Уж слишком внезапным оказалось их расставание, ведь ничто не предвещало грустного конца: влюбленные регулярно публиковали совместные фотографии в социальных сетях и говорили о том, как они счастливы.

Однако идиллия оказалась недолгой. После того, как Романец объявила о разрыве с Гусевым, фанаты начали строить догадки, что послужило причиной расставания. А некоторые особо рьяные поклонники начали упрашивать Викторию вернуться к Антону. Девушка жестко отреагировала на такие призывы.

"Дорогие друзья , прошу перестать мне писать о примирении с Гусевым. Мне хочеться с ноги дать каждому , кто об этом говорит. Вы не знаете всей ситуации . И я уверена ни одна бы не связала свою жизнь с предателем. Все рухнуло в один миг. А рухнуло то что?! То , что я сама все сделала", – написала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Романец.

Далее Виктория попросила больше не просить ее вернуться к Антону и обратилась к тем, кто якобы раскрыл ей правду о возлюбленном. "Спасибо тем девушкам ,а их было не мало, за то , что открыли глаза. Антону желаю реализации и удачи", – завершила свою запись Романец.

Публикация от ANTON GUSEV ������люблю ее❤️ (@antongusev89) Мар 18 2017 в 8:26 PDT

Подписчики поддержали сексапильную красотку. "Антон жалкий и все , что он выкладывает на своей страничке сейчас( про любовь к Виктории) просто смешно... Ничего сам из себя не представляет , обрадовался , что у Вики есть состоятельный папа и решил расслабиться... Виктория без него не пропадёт , а вот он , большой вопрос! Желаю Вике встретить настоящего мужчину , который ее достоин , а не эту пародию на понтах ...", "Ну наконец-то......", "Молодец!! Так держать!!!", "Вика ты достойна лучшего, Антон любит только себя", – выразили свое мнение поклонники Романец.

Напомним, 16 марта звезда "Дома-2" Виктория Романец сообщила, что рассталась с Антоном Гусевым. "О причинах я пока не хочу говорить, это слишком личное. Но могу заверить, что измен ни с моей стороны, ни с его не было", – отметила Виктория. Влюбленные были вместе с декабря 2016 года. В октябре Гусев расстался со своей супругой Евгенией Феофилактовой, родившей ему сына, и сразу же с головой окунулся в новые отношения.