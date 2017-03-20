Почему узколобый Киев боится Самойловой на "Евровидении"

Ольга Орлова стала ведущей "Дома-2" Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова Странные действия с Самойловой обрадовали Кобзона Джоли пришла к епископу без лифчика Дом-2

Самое читаемое

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
Неожиданные заявления Владимира Путина
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
партнеры
Среда 22 марта
Лента новостей
20:22
Новым главредом "Ведомостей" станет топ-менеджер Первого канала
19:42
В Казахстане отмечают традиционный Новый год
19:30
В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов
19:11
Полиция начала эвакуацию людей в центре Лондона
18:56
Как "Транснефть" выселяет многодетные семьи
18:44
Терезу Мэй эвакуировали из здания парламента после теракта
18:40
Террористы устроили бойню в сердце Лондона
18:30
Мара Багдасарян устроила провокацию после лишения прав
18:17
Самойлова и толерантная "Цэ Эуропа"
18:11
Сколько потеряет Украина после отмены переводов из России
18:05
Неизвестный с ножом набросился на людей около британского парламента
17:56
Беспредельщик на Gelandewagen устроил гонки по Новому Арбату (видео)
17:35
Жилой дом в Москве охватил сильный пожар после взрыва
17:21
За счет каких мер предстоит спасать Байкал
17:12
Известный актер Георгий Оболенский умер в Москве
17:01
Девочка сорвала шапочку с Папы Римского (видео)
16:57
Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли ребенка
16:51
Против Никиты Белых возбудили новое дело
16:50
Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве
16:37
Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы
16:32
На востоке Москвы загорелся жилой дом
16:32
Сможет ли "Тольяттиазот" модернизировать производство
16:31
Кремль хочет запретить соцсети детям до 14
16:22
Писатель Акунин припомнил старую обиду
16:05
Желтую ветку московского метро протянут до Внуково
15:56
Объявлены имена лауреатов президентских премий
15:54
Медведев попросил чиновников общаться по-человечески
15:35
Насильник набросился на москвичку в парке "Измайлово"
15:30
В России показали iPhone 7.5
15:23
Сотрудница "Почты России" попалась на крупной афере
14:59
Москва проколет газовый пузырь Киева
14:58
В Куршевеле ограбили виллу Прохорова
14:55
Ведущая "Орла и решки" попала в страшную аварию
14:40
Дети написали сочинение про Бузову
14:37
Бывшая жена губернатора Чукотки умерла в реанимации
14:28
Российский миллионер прикинулся бродягой (видео)
14:22
Россиянки массово продаются мигрантам
14:17
Тернистый путь Костенко к Тарасову
14:16
Разговоры о тайной дочери довели Катю Семенову до нервного срыва
13:59
Соратник Порошенко проговорился о новом перевороте
13:44
Чашка чая в день спасет от слабоумия
13:37
Негр спел хит Летова "Все идет по плану"
13:33
Трампу припомнили его заявления о Путине
13:22
Приговор Варваре Карауловой оставили в силе
13:03
Мать беспокоится за ребенка Юлии Самойловой
13:00
Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь
12:54
В лифте многоэтажки на юго-востоке Москвы умерла школьница
12:42
52-летнюю Апину засняли с молодым любовником
12:40
Бабкина объяснила уход Гора
12:34
Компанию Disney обвинили в краже "Зверополиса"
12:33
Хорошие дороги в России появятся только через 20 лет
12:32
На севере Москвы водитель сбил пешехода и скрылся
12:20
Начальник полиции приказал скинуться ему на премию
12:18
Как артисты воруют друг у друга
12:00
Назван главный продукт женской красоты
11:56
Инвалиды обидели Юлию Самойлову
11:52
Вытрезвители обсудили в Мосгордуме
11:49
Невеста Преснякова рассказала о родах за границей
11:43
Ученые раскрыли секрет "тяжелой кости"
11:41
При строительстве Крымского моста нашли голову античного божества
11:38
Володин сказал добрые слова о таланте Самойловой
11:35
Участницы "Пусть говорят" устроили жестокую драку в эфире
11:14
США ввели войска на Украину
11:10
Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура
11:08
Лучшие экранизации "Шерлока Холмса"
10:54
Странное поведение Шурыгиной перед изнасилованием
10:43
Тело женщины три дня пролежало в коммуналке на юге Москвы
10:26
Как уберечься от суицида
10:25
Володин призвал депутатов побыстрее отчитаться о доходах
10:23
После пожара в Подмосковье нашли троих убитых
10:18
Многодетная мать создала наркокартель на Украине
09:40
Малахов посоветовал лечить укусы клещей мочой
09:29
Эксперт: Джигурда только косит под дурака
09:26
Самые богатые американцы попросили повысить им налоги
09:24
Москвич в пьяной ссоре зарезал пенсионера
09:07
Ученые назвали дату столкновения Земли с Марсом
09:02
В Москве на территории школы нашли скелет человека
08:43
Россия ударила Эрдогана по помидорам
08:42
Странный наряд оголил дочь Юдашкина
08:38
Мария Максакова ждет четвертого ребенка
08:37
Украина оказалась в неловком положении
08:34
Чиновникам пообещали вторую премию
08:03
Оскароносная трагедия сантехника
08:01
Два человека пострадали при стрельбе в московской гостинице
22:06
Названа дата свержения Порошенко
21:56
У Юлии Самойловой появится покровитель
21:55
Дешевые аналоги дорогих лекарств от простуды
21:54
Кадыров собирает чемодан в Сирию
21:43
Ольга Бузова вышла на сцену в нижнем белье
21:36
Спасением от ожирения признали открытое окно
21:20
Москвичам станет доступен "Код революции"
21:14
Глава МВД Франции лишился должности после скандала
21:01
Жена оценила шокирующие признания Епифанцева
20:58
Медведев назначил нового главу Росмолодежи
20:44
Судьба Самойловой оказалась в руках Порошенко
20:30
Слава и унижения Лидии Руслановой
20:18
Почему беспредельщице Багдасарян все нипочем
20:13
Капитан Савченко взяла курс на женственность
19:58
На северо-востоке Москвы рыбаки застряли на льдине
19:47
В Петербурге перекрыли станцию метро из-за коробки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура
Пригожин в ярости от поступка бывшего мужа Валерии
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"
Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
Тарасов возмутил своей тошнотворной выходкой
Шоу-бизнес

Почему узколобый Киев боится Самойловой на "Евровидении"

Юлия Самойлова. Фото: Мария Антипина/ТАСС
Представители отечественной музыкальной культуры раскритиковали решение главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака о запрете на въезд в страну для певицы Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на "Евровидении". Действия Киева назвали глупыми.

Продолжение: Самойлову официально выгнали с "Евровидения"
прочитано 7524 раза

Певец Олег Газманов уверен, что россиянку ждали бы на Украине провокации. Кроме того, он не понимает, как девушка в инвалидной коляске может угрожать национальной безопасности.

ПО ТЕМЕ

Украина запрещает Самойловой поездку на "Евровидение"

Юлия Самойлова: Я не жалко выгляжу

Грозивший арестом Киев насмешил Самойлову

 Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

"Даже в отношении девочки, которая очень талантлива, которая не может ходить, будут провокации. Все равно нас постараются зацепить", – цитирует его НСН. "Я против того, чтобы посылать кого бы то ни было на "Евровидение", пока там такая ситуация", – добавил артист.

По его мнению, все это выглядит некрасиво. "Если девушка, которая сидит в инвалидной коляске, является угрозой для национальной безопасности Украины, то что это за страна, которая боится человека, который поет?!" – резюмировал Газманов.

Поддержал певца и музыкальный критик Алексей Певчев, отметивший, что творческие люди не должны страдать из-за политики. "Это абсолютно узколобое решение, лишний раз дискредитирующее украинские власти", - заявил он. По словам Певчева, Россия не должна реагировать на инцидент: мир сделает соответствующие выводы из поведения Украины.

Продюсер Евгений Фридлянд предположил, что Киев отстранил Москву от участия в международном конкурсе, поскольку почти все российские артисты за последние три года посетили Крым. "Это несусветная глупость, что ее (Самойлову. – Прим. ред.) не пускают… И это грустно", – цитирует Фридлянда Life.ru.

Отец певицы прокомментировал возможный запрет въезда на Украину в эфире Первого канала. "Это нечестно, просто нечестно", – сказал Олег Самойлов в рамках передачи "Пусть говорят". Он подчеркнул, что семья надеется отправиться на конкурс вместе с Юлией, чтобы поддержать ее.  

"То, что мы поедем, – это однозначно. Если нас Первый канал, конечно, пригласит", – отметил Самойлов. Продюсер Юрий Аксюта заверил, что родители артистки обязательно будут приглашены. 

Автор: Людмила Фоканова20 марта 2017, 21:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Юлия Самойлова

567

комментарии

Политика

Как Россия ответит на подлую выходку Киева
Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы
Соратник Порошенко проговорился о новом перевороте
Трампу припомнили его заявления о Путине

Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: Поздравляю Юлию Самойлову с запретом
Звезды возмущены отстранением Самойловой от "Евровидения"
Принцесса разрушила семью российской модели
Казаченко требует тест ДНК для новорожденного сына

Проишествия

Террористы устроили бойню в сердце Лондона
Жилой дом в Москве охватил сильный пожар после взрыва
В Куршевеле ограбили виллу Прохорова
Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь

Lifestyle

Известный актер Георгий Оболенский умер в Москве
Писатель Акунин припомнил старую обиду
Объявлены имена лауреатов президентских премий
Негр спел хит Летова "Все идет по плану"
Шоу-бизнес

Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура

Станислав Садальский рассекретил реакцию артистки на отъезд наследницы
Шоу-бизнес

Бабкина объяснила уход Гора

Популярная исполнительница откровенно рассказала о личной жизни
Происшествия

Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь

Совершив преступление, мужчина поджег квартиру с трупами
Шоу-бизнес

Мать беспокоится за ребенка Юлии Самойловой

Родительница рассказала о сдаче генетических анализов и помощи Елены Малышевой

Гороскоп

У Юлии Самойловой появится покровитель
Астрологический прогноз с 20 по 26 марта 2017 года
Горбачевым и его женой руководили извне
У Шурыгиной будет двое детей

Фоторепортажи

Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве
Странный наряд оголил дочь Юдашкина
Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова
Замужняя Пелагея появилась вместе с Дмитрием Нагиевым

Спорт

Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
У боксера случился сердечный приступ после боя (видео)
Белка-диверсантка напала на лыжницу в Норвегии (видео)
Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена

Регионы

Дети написали сочинение про Бузову
Начальник полиции приказал скинуться ему на премию
5 чудес Карелии, которые можно увидеть только весной
Женщина зарубила мужа топором после замечания о супе без мяса
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru