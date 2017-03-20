Почему узколобый Киев боится Самойловой на "Евровидении"
Певец Олег Газманов уверен, что россиянку ждали бы на Украине провокации. Кроме того, он не понимает, как девушка в инвалидной коляске может угрожать национальной безопасности.
"Даже в отношении девочки, которая очень талантлива, которая не может ходить, будут провокации. Все равно нас постараются зацепить", – цитирует его НСН. "Я против того, чтобы посылать кого бы то ни было на "Евровидение", пока там такая ситуация", – добавил артист.
По его мнению, все это выглядит некрасиво. "Если девушка, которая сидит в инвалидной коляске, является угрозой для национальной безопасности Украины, то что это за страна, которая боится человека, который поет?!" – резюмировал Газманов.
Поддержал певца и музыкальный критик Алексей Певчев, отметивший, что творческие люди не должны страдать из-за политики. "Это абсолютно узколобое решение, лишний раз дискредитирующее украинские власти", - заявил он. По словам Певчева, Россия не должна реагировать на инцидент: мир сделает соответствующие выводы из поведения Украины.
Продюсер Евгений Фридлянд предположил, что Киев отстранил Москву от участия в международном конкурсе, поскольку почти все российские артисты за последние три года посетили Крым. "Это несусветная глупость, что ее (Самойлову. – Прим. ред.) не пускают… И это грустно", – цитирует Фридлянда Life.ru.
Отец певицы прокомментировал возможный запрет въезда на Украину в эфире Первого канала. "Это нечестно, просто нечестно", – сказал Олег Самойлов в рамках передачи "Пусть говорят". Он подчеркнул, что семья надеется отправиться на конкурс вместе с Юлией, чтобы поддержать ее.
"То, что мы поедем, – это однозначно. Если нас Первый канал, конечно, пригласит", – отметил Самойлов. Продюсер Юрий Аксюта заверил, что родители артистки обязательно будут приглашены.
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