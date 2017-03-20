Почему узколобый Киев боится Самойловой на "Евровидении"

Представители отечественной музыкальной культуры раскритиковали решение главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака о запрете на въезд в страну для певицы Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на "Евровидении". Действия Киева назвали глупыми.

Певец Олег Газманов уверен, что россиянку ждали бы на Украине провокации. Кроме того, он не понимает, как девушка в инвалидной коляске может угрожать национальной безопасности.

"Даже в отношении девочки, которая очень талантлива, которая не может ходить, будут провокации. Все равно нас постараются зацепить", – цитирует его НСН. "Я против того, чтобы посылать кого бы то ни было на "Евровидение", пока там такая ситуация", – добавил артист.

По его мнению, все это выглядит некрасиво. "Если девушка, которая сидит в инвалидной коляске, является угрозой для национальной безопасности Украины, то что это за страна, которая боится человека, который поет?!" – резюмировал Газманов.

Поддержал певца и музыкальный критик Алексей Певчев, отметивший, что творческие люди не должны страдать из-за политики. "Это абсолютно узколобое решение, лишний раз дискредитирующее украинские власти", - заявил он. По словам Певчева, Россия не должна реагировать на инцидент: мир сделает соответствующие выводы из поведения Украины.

Продюсер Евгений Фридлянд предположил, что Киев отстранил Москву от участия в международном конкурсе, поскольку почти все российские артисты за последние три года посетили Крым. "Это несусветная глупость, что ее (Самойлову. – Прим. ред.) не пускают… И это грустно", – цитирует Фридлянда Life.ru.

Отец певицы прокомментировал возможный запрет въезда на Украину в эфире Первого канала. "Это нечестно, просто нечестно", – сказал Олег Самойлов в рамках передачи "Пусть говорят". Он подчеркнул, что семья надеется отправиться на конкурс вместе с Юлией, чтобы поддержать ее.

"То, что мы поедем, – это однозначно. Если нас Первый канал, конечно, пригласит", – отметил Самойлов. Продюсер Юрий Аксюта заверил, что родители артистки обязательно будут приглашены.

