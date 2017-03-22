Инвалиды обидели Юлию Самойлову

Участница "Евровидения" столкнулась с негативом. Но певица не расстраивается.

Вокруг участия Юлии Самойловой в конкурсе песни "Евровидение", который с 9 по 13 мая пройдет в Киеве, продолжают ломаться копья. Украинские власти грозят не пустить певицу из-за ее выступления в Крыму, российские знаменитости опасаются провокации. А саму Самойлову порой обижают такие же, как и она, люди с ограниченными возможностями.

"Был негатив, был и позитив. Как среди людей с ограниченными возможностями, так и среди здоровых В чем причина? В голову им залезть не могу. Видимо, воспитание, – размышляет Юля, – Когда я участвовала в шоу "Фактор А", столько грязи лилось в мой адрес... В жизни артиста это всегда будет. Видимо, люди еще не совсем привыкли, что инвалиды выезжают из своих квартир и появляются в шоу "Минута славы" или "Евровидение". Поэтому и возникает диссонанс. Если бы у нас чаще проходили смешанные конкурсы, где участвовали бы здоровые люди и люди с болезнями, отношение было бы другим. Пока это воспринимается в диковинку".

Юлии по понятным причинам не очень нравится, что все вокруг чаще говорят не столько о ее красивом голосе, сколько о физических данных. "Поначалу слово "инвалид" меня коробило, теперь не очень. Больше утомляет формулировка "человек с ограниченными возможностями". Человек – это человек", – цитирует певицу журнал "Телепрограмма".