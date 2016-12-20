Гусев из "Дома-2" пошел на отчаянный шаг после разрыва с женой

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Антон Гусев после расставания с женой, Евгенией Феофилактовой, сообщил поклонникам неожиданную новость. Оказывается, супруги решили продать совместный бизнес – магазин GUSEVY.

"Друзья, продаем наш готовый бизнес, известный и успешный бренд GUSEVY. Устоявшемуся магазину и Бренду более 4 лет. Огромная наработанная база клиентов; Зарегистрированный товарный знак (в международном Роспатенте); Своя база поставщиков; Профессиональный и слаженный коллектив; Выдержанный и красивый, единый дизайн проект магазина; возможность продажи ФРАНШИЗЫ и развитие сети не только в России, но и за пределами нашей страны не ограничены. Вся деятельность по закону РФ", – написал Антон в микроблоге.

Поклонники пары в очередной раз выразили разочарование по поводу их расставания. "Жалко, что все так у вас произошло, но все, что Бог ни делает, к лучшему! Главное, чтобы ребенок не страдал, общался как с мамой, так и с папой, он тут ни при чем, что так сложилось у родителей!", "Ну не всем дано сохранить семью, мне кажется, ты очень хороший и достойный пример для своего сыночка! Наблюдала все время ваши отношения с Женей на "Доме-2", ты молодец, всегда вел себя достойно!", – написали преданные фанаты.

Кое-кто в очередной раз заявил, что Евгения для Антона – слишком несерьезная. "Женя слишком примитивная, манера разговаривать дешевая такая, как девочка маленькая, Антон давно ее перерос духовно, это видно", – поделись мнением фолловеры.

Напомним, недавно Гусев впервые вышел в свет с новой возлюбленной – Викторией Романец. Молодые люди появились на свадьбе экс-бойфренда Виктории, чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового и модели Александры Кабаевой.