Барда Александра Новикова отпустили из полиции после допроса по делу о мошенничестве при строительстве поселка "Бухта Квинс" в Екатеринбурге
Молодая женщина не намерена прозябать в нищете
Гусев из "Дома-2" пошел на отчаянный шаг после разрыва с женой
"Друзья, продаем наш готовый бизнес, известный и успешный бренд GUSEVY. Устоявшемуся магазину и Бренду более 4 лет. Огромная наработанная база клиентов; Зарегистрированный товарный знак (в международном Роспатенте); Своя база поставщиков; Профессиональный и слаженный коллектив; Выдержанный и красивый, единый дизайн проект магазина; возможность продажи ФРАНШИЗЫ и развитие сети не только в России, но и за пределами нашей страны не ограничены. Вся деятельность по закону РФ", – написал Антон в микроблоге.
Поклонники пары в очередной раз выразили разочарование по поводу их расставания. "Жалко, что все так у вас произошло, но все, что Бог ни делает, к лучшему! Главное, чтобы ребенок не страдал, общался как с мамой, так и с папой, он тут ни при чем, что так сложилось у родителей!", "Ну не всем дано сохранить семью, мне кажется, ты очень хороший и достойный пример для своего сыночка! Наблюдала все время ваши отношения с Женей на "Доме-2", ты молодец, всегда вел себя достойно!", – написали преданные фанаты.
Друзья, продаём наш готовый бизнес, известный и успешный бренд �� GUSEVY��. Устоявшемуся магазину и Бренду более 4 лет. �� Огромная наработанная база клиентов; ��Зарегистрированный товарный знак ( в международном Роспотенте); ��Своя база поставщиков; ��Профессиональный и слаженный коллектив; ��Выдержанный и красивый, единый дизайн проект магазина; ��возможность продажи ФРАНШИЗЫ и развитие сети не только в России, но и за пределами нашей страны не ограничены. ��вся деятельность по закону РФ. Цена ДОСТОЙНАЯ❗️ По всем вопросам : Вотсап�� 8-965-159-88-66�� #DanielGusev#AntonGusev#EvgeniyaGuseva#Gusevy#BoutiqueGUSEVY#готовыйбизнес#Boutique#Бизнес
Кое-кто в очередной раз заявил, что Евгения для Антона – слишком несерьезная. "Женя слишком примитивная, манера разговаривать дешевая такая, как девочка маленькая, Антон давно ее перерос духовно, это видно", – поделись мнением фолловеры.
Напомним, недавно Гусев впервые вышел в свет с новой возлюбленной – Викторией Романец. Молодые люди появились на свадьбе экс-бойфренда Виктории, чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового и модели Александры Кабаевой.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения