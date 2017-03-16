Аманда Сейфрид жестко ответила на слив ее "голых" фото

Накануне хакеры слили в Сеть интимные изображения голливудских красавиц Эммы Уотсон и Аманды Сейфрид. Обе актрисы решительно настроены дать жесткий отпор обидчикам.

Сначала Эмма через своих представителей пригрозила всем причастным к краже и распространению контента судебными разбирательствами. Узнав о том, что по интернету гуляют ее "голые" фото, Уотсон сразу же обратилась к юристам.

Подруга актрисы по несчастью Аманда Сейфрид тоже первым делом отправилась к адвокатам. Ей досталось больше, чем исполнительнице роли Гермионы.

Если Эмма везде в основном демонстрирует купальники, то Аманда на украденных снимках запечатлена полностью обнаженной. И есть еще порнокадры, где она занимается любовью с бывшим бойфрендом.

Юристы, которых наняла Сейфрид, потребовали от владельцев порнографического сайта Celeb Jihad, где появился весь слитый хакерами контент, немедленно убрать интимные фотографии артистки.

По информации сайта TMZ.com, в письме представителей Аманды указано, что снимки были украдены и обнародованы без согласия актрисы. Также юристы потребовали, чтобы владельцы портала Celeb Jihad сохранили все улики, относящиеся к делу, для дальнейшего судебного разбирательства.

В ситуации с Эмой Уотсон не все так однозначно. Издание The Daily Telegraph сообщает, что команда звезды фильмов о Гарри Поттере подтвердила утечку, но отрицает, что украденный контент содержит наготу.

Отчасти это верно – на большей части фотографий Уотсон позирует в купальниках во время примерки. Однако есть и другая запись, сделанная в ванной. Там демонстрируются интимные части абсолютно голого тела. А лицо его обладательницы почти не видно. По родинкам на лице и плече девушки, а также по кулону, сетевые эксперты установили, что это исполнительница роли Гермионы и никто иной.

Однако пресс-секретарь актрисы заверил журналистов, что ни на одном из украденных кадров нет обнаженной Уотсон. "На фотографиях она в одежде, которую Эмма выбирала со стилистом пару лет назад. Они были украдены. Это не фотографии в стиле ню", – констатировал представитель звезды фильма "Красавица и чудовище".

Запись в ванной пресс-служба актрисы обсуждать не стала, а дело переходит в юридическое поле. "Адвокаты были проинструктированы, и мы не комментируем дальше", – отрезал источник издания.