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Оскандалившаяся из-за "голых" фото Сейфрид вышла замуж

Томас Садоски и Аманда Сейфрид. Фото: Mike Coppola/Getty Images for Tony Awards Productions
Аманда Сейфрид, которая со дня на день впервые станет матерью, вышла замуж. О церемонии репортерам рассказал ее супруг, актер Томас Садоски.
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Известная актриса Аманда Сейфрид не раз в интервью утверждала, что ни за что не устроит пышной свадьбы, поскольку уже достаточно "наигралась" ролью невесты, исполняя ее по долгу службы. И Аманда сдержала свое слово. О том, что Сейфрид вышла замуж, стало известно только благодаря ее мужу, актеру Томасу Садоски, лишь через несколько дней после важного дня.

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Молодожен объявил о свадьбе во время шоу Джеймса Кордена. Ведущий поздравил актера с помолвкой, а тот сообщил, что Аманда не его невеста, а жена. В доказательство своих слов Томас продемонстрировал левую руку с золотым кольцом. Актера стали немедленно поздравлять, а зрители окунули его в аплодисментах.

Как рассказал счастливый Садоски, скромная церемония состоялась в воскресенье, 12 марта. Влюбленные, прихватив священника, покинули город, чтобы в гордом одиночестве отметить праздник. По словам актера, свадьба была прекрасной. "Все было так, как должно было быть. Мы были вдвоем и разговаривали. А потом мы взяли нашего четвероногого питомца, прогуляли его и пошли домой", – цитирует Садоски Us Weekly.

После прогулки с собакой Аманда и Томас поужинали. "Это было невероятно. У нас был прекрасный день. Все было идеально", – заключил Садоски. Отметим, что о скандале, в который оказалась втянута глубоко беременная Сейфрид, и речи не шло.

Напомним, на днях в Сети появились фотографии Аманды порнографического характера. По всей видимости, хакеры взломали телефон актрисы, и все тайное стало явным. Сейфрид оперативно отреагировала на слив пикантных снимков, вооружившись помощью юристов. Адвокатыпотребовали от владельцев порнографического сайта Celeb Jihad, где появился весь слитый хакерами контент, немедленно убрать интимные фотографии артистки.

В письме представителей Аманды указано, что снимки были украдены и обнародованы без согласия актрисы. Также юристы потребовали, чтобы владельцы портала Celeb Jihad сохранили все улики, относящиеся к делу, для дальнейшего судебного разбирательства. 

Автор: Наталья Аряева17 марта 2017, 12:54

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