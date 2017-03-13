Юлии Самойловой вставляют палки в колеса

Украинские политики могут не пустить российскую участницу "Евровидения" в Киев из-за "угрозы национальной безопасности". У певицы в инвалидном кресле могут возникнуть проблемы из-за ее выступления в Крыму.

Певица Юлия Самойлова, которая в этом году должна представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017", может в мае не попасть в Киев. Об этом, как сообщает портал Life.ru, заявил советник министра внутренних дел Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко. Причина в том, что Самойлова выступала в 2015 году в Крыму.

"Если она выступала в Крыму без согласования с Украиной, то это является нарушением права на пересечение границы Украины, пересечение государственной границы. У нее могут быть здесь проблемы, может быть оформлен административный протокол, если не минули сроки давности", – сказал Геращенко.

Кроме того, сегодня утром данные о Юлии Самойловой появились на скандальном украинском сайте "Миротворец", где публикуют информацию о тех, кто "угрожает национальной безопасности Украины". Ранее Незалежная не только обещала не препятствовать приезду в Киев тех артистов, которых нет в пресловутых черных списках так называемых врагов государства, но и обеспечить их безопасность. Но только в том случае, если певцы из России "не будут участвовать в провокациях против Украины, делать заявления о статусе Крыма".

По словам самой Юлии, она никак не относится к подобным заявлениям политиков. "Я об этом не думаю абсолютно, потому что я еду на музыкальный конкурс, пою песню, готовлю ее. А там как будет. Пока все замечательно. Все очень позитивно настроены, никаких угроз не было. Для меня люди все хорошие", – заявила певица в интервью телеканалу "Звезда".