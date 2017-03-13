Трагедия и мечта Юлии Самойловой

Как любимица Аллы Пугачевой попала на "Евровидение"? Вызывать жалость у публики Старого Света никто не собирается.

С объявлением того, кто в 2017 году представит Россию на "Евровидении", Первый канал тянул не то что до последнего дня – до последнего часа! По правилам мы были обязаны до 13 марта назвать исполнителя, представить песню и клип, но пятерка тех, кому прочили участие, всячески открещивалась от смотра. Стало казаться, что наша страна просто заплатит штраф Европейскому вещательному союзу, и будем мы в мае наблюдать со стороны, как в Киеве поют, пляшут, едят галушки и пьют горилку европейские поп-таланты...

Однако Первый канал сделал такой ход конем, что все ахнули. Накануне часа икс в программе "Воскресное время" сообщили, что на конкурс с песней Flame Is Burning ("Пламя обжигает") едет Юлия Самойлова, чье выступление на открытии Параолимпийских игр в Сочи поразило публику. Все это время в обстановке строжайшей секретности девушку готовили к мероприятию.

"В 2014 году, когда я выступила на Параолимпиаде, меня заметили. Мне уже говорили: "Имей в виду, ты будешь одним из кандидатов. Когда именно, мы не знаем, но готовься". Я и готовилась все это время! – рассказала Юлия. – В принципе мы начали готовиться давно, но меня подкосила операция осенью, я очень много времени потеряла. Было под вопросом, смогу ли вообще участвовать в конкурсе. Я делала все, чтобы как можно быстрее пройти реабилитацию, потому что сама очень хотела. Как только пошла на поправку, уверенно сказала, что смогу. На меня, конечно, смотрели с подозрением – мол, точно ли? Но своим трудом я показала, что я достаточно усидчивая, настойчивая. На меня положились, мне поверили".

Самойлова с детства передвигается на коляске и имеет первую группу инвалидности. В 13 лет ей поставили диагноз "спинальная амиотрофия Вердинга – Гофмана". "Родилась абсолютно здоровым ребенком, развивалась как все нормальные дети. Потом поставили прививку – перестала вставать на ножки. Лечили меня, лечили, и я стала просто таять на глазах: становилось хуже, но, само собой, врачи говорили, что это из-за болезни. Потом мама написала отказ от всех уколов и лечения, ухудшение прекратилось. Родители водили меня по всяким знахарям-лекарям, как известным на весь мир, так и неизвестным. Встречались и шарлатаны... В общем, чего только родители не насмотрелись. В итоге просто перестали ездить по теме моего лечения. Просто поддерживали мое состояние массажами и мануальной терапией", – сообщается на официальном сайте певицы.

Впрочем, ограниченные физические возможности – не помеха для целеустремленной и сильной духом девушки. Она приняла участие в престижных музыкальных конкурсах, стала финалисткой третьего сезона проекта Пугачевой "Фактор А".

Алла Борисовна отметила Юлию премией "Золотая звезда Аллы". Эта награда – знак личного признания Примадонны российской эстрады. Телевизионные начальники уже тогда обратили внимание на Самойлову. А она всегда знала, что рано или поздно поедет на "Евровидение", ведь это было ее детской мечтой.

"В принципе меня и родители вели к этому. Я росла, и постепенно, конкурс за конкурсом, этап за этапом, все подошло к тому, что это время настало. Я буду представлять Россию на "Евровидении"! Это для меня большая честь", – цитирует Юлию "МК".

