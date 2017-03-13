Решение Первого канала по "Евровидению" раскололо Россию

Решение Первого канала отправить на "Евровидение" девушку с ограниченными физическими возможностями Юлию Самойлову буквально раскололо Россию. Пока одни пользователи выступают в поддержку певицы, другие с гневом ее критикуют.

Мало кто мог предположить, однако одним из тех, кто выступил против участия Юлии Самойловой на "Евровидении", оказался легендарный исполнитель Иосиф Кобзон. "Хорошо, что Юлия преодолела себя, психологически преодолела свою болезнь и поет. Она умница, но участвовать в этом коммерческо-политическом шоу я бы ей не рекомендовал. Я против того, чтобы наши исполнители участвовали в этом конкурсе. Это неправильно. Не дай бог, если обидят инвалида, – это будет вопиющее безобразие. Меня это волнует, я категорически против нашего участия", – цитируют Кобзона "РИА Новости".

Певец и депутат развил мысль, чтобы прояснить свои слова. "Если был бы конкурс паралимпийский, то, я считаю, что было бы все правильно, а это конкурс здоровых исполнителей. Давать повод говорить: Вот какая страна – такие у них и исполнители", – нельзя такие вещи делать", – приводит слова Кобзона "Эхо Москвы".

Рунет гудит, как растревоженное осиное гнездо. Причем негативных комментариев в адрес Самойловой гораздо больше, чем позитивных. "Простите меня, ничего плохого не хочу сказать про девушку, но в нашей стране закончились люди, которые умеют петь?", "Эм... ну походу я буду болеть за какую-нибудь​ другую страну", "ничего против Юли не имею, но Первый вы там вообще башкой что ли двинулись?? песню хоть тогда бы написали нормальную, а не это", "На #Евровидение наши решили инвалида послать.Другого ничего не придумали.Я очень хорошо отношусь к этой исполнительнице,но не понимаю зачем", "Я надеюсь это была шутка, потому что если это не так то мне жаль Россию", – высказались негативно настроенные блогеры.

Другие пользователи Сети, узнав о решении Первого канала, предложили свои варианты. "Послали бы 2 Сергеев. Одного Лазарева, другого Шнурова. Один по стене взбирается, другой в это же время матом ругается", "Дуэт Гагарев (Гагарина и Лазарев) был бы самым топовым", "Я ТРЕБУЮ LITTLE BIG НА ЕВРОВИДЕНИЕ!!! С ТОЙ САМОЙ ПЕСНЕЙ!!! ВЫ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДУМАТЬ!!!!", "ВЕРНИТЕ БИЛАНА ЛАЗАРЕВА ДА ДАВАЙТЕ ПАНАЙОТОВА НО, НЕ ЭТО", "Лучше бы Билана в третий раз отправили", "крч, давайте просто не будем СкАтЫвАтЬсЯ и не ВсТаВляТь ПаЛкИ в кОлЕсА а просто отправим на евро Бузову, звуки пацылуеф :*****" – предложили альтернативу пользователи Сети.

Послали бы 2 Сергеев.

Одного Лазарева, другого Шнурова.

Один по стене взбирается, другой в это же время матом ругается.#Евровидение — M E Z E N T S E V A (@_FireParty_) 12 марта 2017 г.

Билан же ездил 2 раза на Евро, можно было бы и Лазарева снова отправить ну#Евровидение — люана (@_oreiiis) 13 марта 2017 г.

Отметим, что в адрес Самойловой поступили не только негативные комментарии. Многие поддержали Юлию, к примеру, поп-король Филипп Киркоров. "Эта девочка из глубинки, прикованная к инвалидному креслу, всего добилась сама, своим талантом", – заявил певец. Наташа Королева пожелала Юлии удачи. "Этой девочке будет ох как не просто!!! Юля УДАЧИ!!!!" – написала певица под фото Самойловой, которое опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Боже, вы даже не представляете как я рада , что поедет на Евровидении от России Юля", – поделилась своими эмоциями пользовательница Сети. Об участии Самойловой в конкурсе высказался даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Якобы Кремль не видит ничего провокационного в выборе певицы в качестве представителя России на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Киеве. "Ничего провокационного мы здесь не видим", – цитирует Пескова ТАСС.

Продюсер певицы с ограниченными физическими возможностями Евгений Фридлянд так прокомментировал решение Первого канала. "Думаю, это грамотное решение, неожиданно верное. Юля крутая, смелая, упрямая, красивая, настоящая. Этого достаточно для победы", – заключил он.