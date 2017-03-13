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Решение Первого канала по "Евровидению" раскололо Россию

Юлия Самойлова. Фото: кадр 1tv.ru
Решение Первого канала отправить на "Евровидение" девушку с ограниченными физическими возможностями Юлию Самойлову буквально раскололо Россию. Пока одни пользователи выступают в поддержку певицы, другие с гневом ее критикуют.

Продолжение: Макаревич грязно выругался из-за Самойловой
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Мало кто мог предположить, однако одним из тех, кто выступил против участия Юлии Самойловой на "Евровидении", оказался легендарный исполнитель Иосиф Кобзон. "Хорошо, что Юлия преодолела себя, психологически преодолела свою болезнь и поет. Она умница, но участвовать в этом коммерческо-политическом шоу я бы ей не рекомендовал. Я против того, чтобы наши исполнители участвовали в этом конкурсе. Это неправильно. Не дай бог, если обидят инвалида, – это будет вопиющее безобразие. Меня это волнует, я категорически против нашего участия", – цитируют Кобзона "РИА Новости".

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Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

Певец и депутат развил мысль, чтобы прояснить свои слова. "Если был бы конкурс паралимпийский, то, я считаю, что было бы все правильно, а это конкурс здоровых исполнителей. Давать повод говорить: Вот какая страна – такие у них и исполнители", – нельзя такие вещи делать", – приводит слова Кобзона "Эхо Москвы".

Рунет гудит, как растревоженное осиное гнездо. Причем негативных комментариев в адрес Самойловой гораздо больше, чем позитивных. "Простите меня, ничего плохого не хочу сказать про девушку, но в нашей стране закончились люди, которые умеют петь?", "Эм... ну походу я буду болеть за какую-нибудь​ другую страну", "ничего против Юли не имею, но Первый вы там вообще башкой что ли двинулись?? песню хоть тогда бы написали нормальную, а не это", "На #Евровидение наши решили инвалида послать.Другого ничего не придумали.Я очень хорошо отношусь к этой исполнительнице,но не понимаю зачем", "Я надеюсь это была шутка, потому что если это не так то мне жаль Россию", – высказались негативно настроенные блогеры.

Другие пользователи Сети, узнав о решении Первого канала, предложили свои варианты. "Послали бы 2 Сергеев. Одного Лазарева, другого Шнурова. Один по стене взбирается, другой в это же время матом ругается", "Дуэт Гагарев (Гагарина и Лазарев) был бы самым топовым", "Я ТРЕБУЮ LITTLE BIG НА ЕВРОВИДЕНИЕ!!! С ТОЙ САМОЙ ПЕСНЕЙ!!! ВЫ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДУМАТЬ!!!!", "ВЕРНИТЕ БИЛАНА ЛАЗАРЕВА ДА ДАВАЙТЕ ПАНАЙОТОВА НО, НЕ ЭТО", "Лучше бы Билана в третий раз отправили", "крч, давайте просто не будем СкАтЫвАтЬсЯ и не ВсТаВляТь ПаЛкИ в кОлЕсА а просто отправим на евро Бузову, звуки пацылуеф :*****" – предложили альтернативу пользователи Сети.

Отметим, что в адрес Самойловой поступили не только негативные комментарии. Многие поддержали Юлию, к примеру, поп-король Филипп Киркоров. "Эта девочка из глубинки, прикованная к инвалидному креслу, всего добилась сама, своим талантом", – заявил певец. Наташа Королева пожелала Юлии удачи. "Этой девочке будет ох как не просто!!! Юля УДАЧИ!!!!" – написала певица под фото Самойловой, которое опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Боже, вы даже не представляете как я рада , что поедет на Евровидении от России Юля", – поделилась своими эмоциями пользовательница Сети. Об участии Самойловой в конкурсе высказался даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Якобы Кремль не видит ничего провокационного в выборе певицы в качестве представителя России на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Киеве. "Ничего провокационного мы здесь не видим", – цитирует Пескова ТАСС.

Продюсер певицы с ограниченными физическими возможностями Евгений Фридлянд так прокомментировал решение Первого канала. "Думаю, это грамотное решение, неожиданно верное. Юля крутая, смелая, упрямая, красивая, настоящая. Этого достаточно для победы", – заключил он.

Автор: Олег Райцин13 марта 2017, 14:06
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Как живет Юлия Самойлова

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