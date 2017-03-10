Муж высказался о расставании с Викой Дайнеко

Муж Виктории Дайнеко Дмитрий Клейман ответил на ее слова об их расставании. Музыкант и отец дочки певицы не планирует предпринимать каких-либо действий, чтобы брак сохранить.

Судя по высказываниям Клеймана, он всю ответственность по принятию окончательного решения переложил на хрупкие плечи исполнительницы. Развод пара еще не оформила, хотя трения у них случались и раньше.

Журналисты выяснили, что супруги расстались еще в начале марта. Отчасти поэтому Дайнеко не стала принимать участие в женском флешмобе на 8 Марта, когда дамы оголтело выкладывают фото своих праздничных букетов и подарков от возлюбленных. Более того, Виктория удалила из Instagram практически все снимки мужа.

Репортеры сначала позвонили певице, и она подтвердила грустную новость. По словам Дайнеко, они с Клейманом переживают сейчас непростой период в отношениях. Чтобы преодолеть все разногласия, они решили "временно разойтись по разным углам". Виктория переживает, чтобы ее проблемы с супругом не навредили ребенку.

Затем акулы пера позвонили все еще мужу артистки. "Мы не развелись как бы, но бывает все. Я не знаю, что это. Пускай, как Вика думает, так и говорит. Она вам правду скажет. Не буду ничего налаживать. Надеюсь, что она что-то предпримет", – цитирует музыканта сайт Starhit.ru.

Пользователи Сети принялись выражать сочувствие артистке и желать ей помириться со своей второй половиной. Хотя некоторые считают, что все к тому и шло. Один пользователь припомнил, как год назад Дайнеко пожаловалась, что Клейман подарил ей на 8 Марта туалетную бумагу, а это определенно обидно с учетом того, что другие известные мужчины дарят своим вторым половинам сумки Chanel и украшения от Cartier.

Публикация от Dima (@kleymaan) Май 28 2016 в 1:09 PDT

Напомним, Виктория вышла замуж за Дмитрия 14 апреля 2015 года. Пара обменялась кольцами в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Поздравить молодоженов приехали только самые близкие друзья. Исполнительницу не смущало, что ее избранник очень молод. "Когда узнала, что ему 20 лет, конечно, удивилась. Но если у тебя есть чувства к человеку, возраст не так важен. Гораздо важнее, как он смотрит на жизнь и как он смотрит на тебя", – отметила Дайнеко.

Однако романтика быстро закончилась.Через год после свадьбы в СМИ появились слухи о разрыве супругов. Поводом для разговоров стал пост Виктории в Сети, в котором она подчеркнула, что сожалеет о принятом решении. "Отмотать назад на год и месяц и не совершать таких ошибок больше никогда", – написала звезда в Instagram. По одной из версий поклонников Дайнеко, слова отчаяния, которые написала Вика, касаются ее беременности и брака. Ведь если малышка появилась на свет в октябре прошлого года, то зачата она была как раз год и месяц назад, после чего Виктория и Дмитрий и сыграли свадьбу.

❤️�������������������� с Днём рождения Любимая ���������������� #mrsv29 #kleyman #funny #love Публикация от Dima (@kleymaan) Май 12 2016 в 7:59 PDT

Но в тот момент все уладилось. Дайнеко не только опровергла информацию о разрыве, но и сообщила о венчании. В тот период супруги решили все свои проблемы, дав друг другу второй шанс. В социальной сети певицы вновь появилась фотография, на которой видно обручальное кольцо.