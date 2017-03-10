Виктория Дайнеко рассказала о разрыве с мужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом. Популярная артистка призналась, что переживает сложный период.

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман расстались в начале марта. Об этом прознали ушлые журналисты благодаря разговорчивому окружению пары. Чтобы выяснить подробности, репортеры связались с самой Викторией Дайнеко. Популярная исполнительница не стала отпираться.

"У нас с мужем сейчас непростой период в отношениях, и мы решили временно разойтись по разным углам. Самое главное для меня – чтобы наши личные проблемы не отразились на ребенке", – цитирует певицу Life.ru. Интересно, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дайнеко удалила совместные с мужем фотографии, а 8 марта встретила с дочкой, имя которой, кстати, общественности неизвестно до сих пор.

Напомним, популярная исполнительница Виктория Дайнеко вышла замуж 14 апреля 2015 года. Однако, как призналась певица, влюбленные хотели сочетаться узами брака на день раньше. "Мы очень хотели пожениться 13 апреля. Во-первых, ровно два месяца назад Дима сделал мне предложение, во-вторых, сочетание цифр получилось бы очень красивым – 13.04.15 – 3, 4, 5. Но, к сожалению, ЗАГС не работает в понедельник. Зато роспись была в 13:00, что тоже символично. Мы очень счастливы!" – рассказала довольная новобрачная.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Мар 6 2017 в 9:48 PST

Пара обменялась кольцами в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Поздравить молодоженов приехали только самые близкие друзья влюбленных. Известную певицу не смущало, что ее избраннику только 20 лет. "Когда узнала, что ему 20 лет, конечно, удивилась. Но если у тебя есть чувства к человеку, возраст не так важен. Гораздо важнее, как он смотрит на жизнь и как он смотрит на тебя", – отметила она.

Однако пара недолго жила в ладу. Уже в 2016 году в СМИ появились слухи о разрыве Дайнеко и Клеймана. Поводом для разговоров стал пост певицы в сети, в котором она подчеркнула, что считает некое событие ошибкой и хочет отмотать время назад. "Отмотать назад на год и месяц и не совершать таких ошибок больше никогда", – написала звезда в Instagram. По одной из версий поклонников звезды, слова отчаяния, которые написала Вика, касаются ее беременности и брака. Ведь если малышка появилась на свет в октябре прошлого года, то зачата она была как раз год и месяц назад, после чего Виктория и Дмитрий и сыграли свадьбу.

Однако уже через несколько дней Дайнеко опровергла информацию о разрыве и сообщила о венчании. По всей видимости, тогда супруги решили все свои проблемы, дав друг другу второй шанс. Более того, в социальной сети певицы вновь появилась фотография, на которой видно обручальное кольцо. Но гармония оказалась недолгой.