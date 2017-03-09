Тарасов делает Бузовой и любовнице одинаковые подарки

Пользователи Сети, внимательно следящие за любовным треугольником "Ольга Бузова – Дмитрий Тарасов – Анастасия Костенко" заметили, что футболист привык дарить своим женщинам одинаковые подарки. Очевидно, что даже если спортсмен изменял бывшей жене, то себе и своим вкусам он остался верен.

Год назад Ольга Бузова, которая на тот момент еще была счастлива в браке с Дмирием Тарасовым, похвасталась в Instagram роскошной сумкой Chanel за баснословные деньги. Ведущая "Дома-2" – девушка яркая, поэтому экс-супруг подарил ей аксессуар цвета "вырви глаз" – ярко-розового оттенка.

Тогда Ольга еще была блондинкой и использовала хештег #люблюнемогу. А еще она регулярно публично признавалась в любви Дмитрию и осыпала его сердечками и поцелуйчиками.

С того дня прошел всего год, но воды утекло много. Бузова обвинила Тарасова в измене с некой "мисской" и развелась с ним. Журналисты предполагают, что разлучницей стала вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты "Мисс Мира 2014" Анастасия Костенко.

Теперь фанаты ТараБузиков (так любя называли пару Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова поклонники на манер Бранджелины) постоянно сравнивают двух пассий футболиста – бывшую и нынешнюю. Если спортсмен на самом деле изменял своей жене с любовницей, то себе он не изменяет. Или, по мнению некоторых злопыхателей, у него просто проблемы с фантазией.

На днях Костенко, как и Бузова в свое время, получила от Тарасова на праздник сумку Chanel с кошельком, которой тоже похвасталась в Instagram. Эта дизайнерская модель тоже куплена за баснословные деньги. По подсчетам акул пера, презент от футболиста его сожительнице стоит несколько тысяч евро. Только если у Ольги модель была цвета фуксии (если insta-фильтр не обманывает), то Анастасия выбрала черные аксессуары. И еще одно различие: Дмитрий задаривал жену красными розами во весь ее рост, а нынешней даме сердца вручил тюльпаны.

И это, к слову, не единственное совпадение. Девушки ходят по дому Дмитрия практически в одинаковых розовых мини-шортиках. Недавно Амиран Сардаров и его соведущая Лера пришли в гости к Тарасову в квартиру, в которой тот лишь несколько месяцев назад жил с Бузовой, готовившей любимому мужу на кухне разные вкусности в майке и розовых "почти трусиках" (когда-то ведущая "Дома-2" публиковала на своей страничке в Instagram соответствующее фото).

Кто готовит в час ночи, тот я������ а все потому, что завтра прилетает любимый ���������������� #женавделе#женаОлявделе#ждумужа#скучаю ❤️ Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 9 2016 в 1:51 PST

По всей видимости, теперь в розовых шортах готовит для Тарасова другая девушка. "Только я не один живу, с девочкой", – сообщил футболист телевизионщикам, давая понять, что ни от кого не прячет свою новую возлюбленную. Действительно, сожительница встретила Дмитрия и ведущих в дверях квартиры. Однако от камеры предпочла скрыться, поэтому девушку видно только на общих планах.