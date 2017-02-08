Высоцкая очаровала разведенного Егора Кончаловского

Актриса младше пасынка на восемь лет. Но это факт не мешает Егору Кончаловскому восхищаться мачехой.

Когда режиссер Андрей Кончаловский в пятый раз женился, его сыну Егору от второго брака с актрисой и балериной Натальей Аринбасаровой было уже 22 года. Но Егор принял выбор родителя и поладил с Юлией Высоцкой. Тем более, она является музой отца и участвует почти в каждом его проекте в театре и кино.

Такие отношения достойны восхищения, ведь Высоцкая младше мужа на 36 лет! Это семейная традиция: отец Андрея Кончаловского поэт Сергей Михалков был на десять лет младше своей супруги Натальи Петровны Кончаловской, вот его сыновья и внуки и предпочитают жениться на более молодых.

Дружит сын режиссера с мачехой и по сей день. Она его очаровала и кулинарными, и актерскими талантами, видимо. "Хорошо, когда у такого худого папы такой упитанный сын, а у сына такая клевая мачеха!", – подписали Егор снимок, который опубликовал на своей странице в социальной сети. "Лихо закручен сюжет", "С мачехой мудро сказано и с юмором", – оценили кадр поклонники.

Фото опубликовано Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Фев 8 2017 в 1:40 PST

Стоит заметить, что Егор так же, как и Юлия Высоцкая любит Лондон. Он учился в международной школе St. Clares в Окскфорде. Потом был Лондон и Кенсингтонский бизнес-колледж, а затем Кембриджский университет, где он защитил диплом магистра истории искусств. А у Высоцкой и мужем в престижном районе Лондона возле парка "Уондсворт Коммон" был особняк, который пара не давно, как говорят, продала за 381 миллион рублей.