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Миллиардер три года отказывает Керр в сексе до свадьбы

Эван Шпигель и Миранда Керр. Фото: Dni.Ru
Иностранные СМИ шокированы откровениями топ-модели Миранды Керр. Бывшая жена известного актера Орландо Блума призналась, что у нее уже три года не было секса.
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Удивительно, но, по словам 33-летней красотки, ее 26-летний избранник Эван Шпигель не стремится стать ближе. Влюбленные собираются заняться любовью только после свадьбы, которая намечена на лето этого года. Все те три года, что они встречаются, между ними ничего не было кроме поцелуев и объятий.

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"Он просто щепетильно придерживается традиций", – объяснила удивленному журналисту издания The Times улыбчивая Миранда, которую, вероятно, совершенно не печалит отсутствие секса.

У Керр есть сын от Блума, и она считает, что ей пока не время снова становиться мамой. Хотя она ничего не делает, чтобы избежать беременности. Кроме, разумеется, того, что не настаивает на близости с женихом.

Год назад Миранда заявила, что Эван не по возрасту серьезен, ответственен и к семейной жизни полностью готов. "Ему 25, но он ведет себя так, будто ему 50. Он не ходит по вечеринкам. Он отправляется на пляж, чтобы поработать. Он всегда вовремя возвращается домой. По вечерам мы редко куда-то выходим – предпочитаем ужинать дома и рано ложиться спать", – посетовала некогда заядлая тусовщица.

Как писали Dni.Ru, Шпигель известен тем, что создал один из самых дорогих в мире стартапов – мобильное приложение Snapchat. Свой первый миллиард молодой человек заработал, когда ему было 23 года.

Напомним, в 2013 году Миранда Керр развелась с голливудским актером Орландо Блумом. У экс-супругов подрастает наследник Флинн, который живет с матерью.

Автор: Иннокентий Звездинский6 февраля 2017, 19:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Миранда Керр покорила Москву

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