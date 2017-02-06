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Скандалистка Рябцева стала невестой звезды "Интернов"
По информации СМИ, шоу уже отсняли и теперь будут выдавать его в эфир каждую неделю на канале ТНТ, начиная с марта. Участницы проекта, претендовавшие на розу, руку и сердце очередного холостяка, вернулись домой и подписали договор о неразглашении информации.
Однако что-то все-таки просочилось в Сеть. Например, пронырливые репортеры выяснили, что одной из "невест" Глинникова якобы стала 25-летняя журналистка, бывшая помощница главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Леся Рябцева, неоднократно вступавшая в конфликты с коллегами.
И хоть внешность у девушки не топ-модельная, но, по слухам, она смогла заткнуть за пояс многих симпатичных конкуренток. Соперниц у нее было немало – аж 24. Предположительно, бойкая Леся дошла до полуфинала.
Как сообщает сайт "Комсомольская правда", недавно Илья Глинников летал в Волгоград, а это родной город Рябцевой. По правилам проекта, холостяк знакомится с родителями только тех полюбившихся ему участниц, которые доходят до полуфинала. Получается, что Рябцева сумела зацепить звезду "Интернов".
Напомним, ранее 32-летний Глинников крутил служебный роман с коллегой по сериалу Аглаей Тарасовой, игравшей Софью Купитман. В общей тусовке друзей актрису уже называли невестой Ильи и судачили, что они готовятся создать семью. Эмоциональные любовники несколько раз расставались, но потом вновь сходились. Видимо, теперь уже навсегда. За Рябцевой тоже числится всего один крупный роман – с писателем Эдуардом Багировым.
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