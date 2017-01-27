Победительница "Холостяка" объявила о свадьбе

Победительница третьего сезона шоу "Холостяк" Дарья Канануха объявила о свадьбе. Грандиозное торжество состоится летом.

2017 года для Дарьи Кананухи начался более чем радужно – в начале января ее 23-летний избранник по имени Михаил сделал ей предложение руки и сердца. "Мы с Мишей были в ресторане. После его слов: "Давно знал, что это произойдет. Не представляю жизнь без тебя, ты лучшая, горжусь и очень люблю. Будешь моей женой?" я расплакалась: "Да!" Потом он просил моей руки у папы, а тот пошутил: "Когда я тебя увидел в первый раз, сразу все понял". Михаил – состоявшийся мужчина: мы живем в его квартире, все расходы на свадьбу он взял на себя", – рассказала счастливая невеста.

Церемония должна состояться в июле. Приглашены самые близкие (не более 60 человек). "Сейчас спорим по поводу места: я хочу выездную церемонию за городом, на террасе, около воды, а он – в ресторане с фейсконтролем. Зал будет оформлен, как и мой букет, белыми лилиями, розами, пионами", – поведала Канануха. Как сообщает Starhit, такой праздник обойдется паре минимум в миллион рублей.

Обручальные кольца влюбленные заказали во Франции: у жениха будет классическое из белого золота, а у невесты – с дорожкой бриллиантов. Платье Канануха выбрала молочного оттенка, с кружевной фатой, а ее избранник предпочел классический смокинг.

Фото опубликовано Дарья Канануха (@kananukha) Дек 25 2016 в 10:31 PST

"Медовый месяц влюбленные планируют провести в октябре на Мальдивах или в Доминикане. "Миша сказал: "Все равно где, главное, чтобы тепло". Мне кажется, острова – лучшее место для романтического отпуска! Хотя я за ним хоть на край света!" – заявила Дарья.

Напомним, Дарья Канануха прославилась после победы в третьем сезоне популярного телепроекта "Холостяк". Суть шоу в том, что главный герой – представитель шоу-бизнеса – среди группы привлекательных девушек ищет свою единственную. Канануха сумела обойти своих соперниц в борьбе за сердце "холостяка", которым был резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов.