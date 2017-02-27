Любовница Тарасова высказалась о рождении дочки в 15 лет

Представители СМИ буквально изводят своим вниманием предполагаемую любовницу бывшего мужа Ольги Бузовой. Репортеры сообщили, что вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты "Мисс Мира 2014" в Лондоне Анастасия Костенко, с которой теперь живет Дмитрий Тарасов, родила в 15 лет дочку.

Используя свои каналы связи, журналисты якобы докопались до большого и страшного скелета в шкафу королевы красоты. Мол, 22-летняя модель из Ростовской области родила ребенка в возрасте 15 лет. Акулы пера ссылаются на одноклассников Анастасии, пожелавших остаться неназванными.

По словам информаторов, отцом первенца Костенко стал таинственный мужчина, который в благодарность за дочку дал модели путевку в жизнь. Он оплатил ей участие в конкурсе "Мисс Россия-2014", после которого Анастасия стала более или менее известной. По слухам, чтобы скрыть рождение девочки, 15-летняя школьница записала ее на имя своей матери – модели Виктории Щербаковой. В данный момент родительница Анастасии воспитывает ребенка, которому, по подсчетам одноклассников Костенко, исполнилось шесть.

До избранницы Тарасова докатились эти пересуды. В беседе с журналистами она опровергла эту информацию и привела доказательства ее абсурдности. "Придумать такое еще нужно постараться! Сама с этой ложью я могу справиться, но у меня есть младшие сестрички и братик. Им уже тяжелее", – переживает Костенко.

Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94) Фев 25 2017 в 8:48 PST

По словам модели, она прошла кастинг на престижный конкурс красоты в 19 лет и до этого никак не могла родить. "Главное правило "Мисс Россия" – отсутствие детей, браков, фотографий в стиле "Ню", отсутствие тату и вредных привычек, – перечислила Анастасия. – Это все очень жестко проверяется".

Более того, сестра модели Дарина, которую репортеры приняли за ее дочь, родилась 5 марта 2013 года, когда Костенко было 19 лет. "А на тот момент я находилась в Китае, куда прилетела 1 марта. В КНР я работала по контракту от модельного агентства, участвовала в показах Недели моды. Более того, на моей стене "ВКонтакте" я вела отчет из Китая, где указаны даты и геолокация. Вернулась в Россию только июне. Далее попала на кастинг "Мисс Россия" и улетела обратно в Китай", – восстановила ход событий оболганная возлюбленная Тарасова.

У Анастасии есть фото Дарины после рождения. "На руку младенца всегда вешают бирку по паспорту родительницы, не спрашивая мать. Вот и на ручке Дарины бирка, где указано имя нашей мамы Виктории Щербаковой (фамилия по второму мужу). Очень неприятно, что мне такое приписывают. У нас очень порядочная семья", – заверила Костенко.

Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94) Дек 31 2016 в 11:54 PST

Девушку возмущает, что сплетники вмешали в историю ее близких. "Мама точно не стала бы воспитывать мою дочь, я бы сама такого не позволила. Я пока к вопросу детей серьезно не подошла. У мамы один мужчина, одни вместе уже более 13 лет и все дети (Дарина, которой 5 марта исполнится четыре года, восьмилетний Виктор и 12-летняя Диана) от моего отчима Сергея Щербакова. Мой родной отец Ярослав Костенко – предприниматель, я у папы одна, он мне помогает, посвящен мне полностью. Все мои родные живут в Сальске Ростовской области. Я уехала из дома в 15 лет, поступила в хореографическое училище в Ставрополе. Я не могла никак родить и пойти в балет", – цитирует Анастасию сайт Woman's Day.