Тарасов подрался с Солнцевым из-за Бузовой

Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев признался, что как-то раз на него набросился муж ведущей телестройки Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов. Спортсмен накинулся на него с кулаками и стал кричать, что Рустам якобы написал о нем что-то оскорбительное в Twitter.

По словам шоумена, инцидент произошел несколько лет назад. "Эта стычка была уже давненько. Дима накинулся на меня – думаю, он сам не понял, зачем это сделал. Выглядел он, конечно, глуповато. Начал кричать: "Что ты про нас пишешь? Куда пишешь?" А у меня вообще нет "Твиттера", – рассказал Солнцев корреспонденту Dni.Ru.

Экс-участник реалити-шоу в ответ, можно сказать, ударил спортсмена ниже пояса, высказавшись о его умственных способностях. А к этому вопросу представители сильного пола, как известно, относятся очень трепетно. "Вся эта ситуация была лишь подтверждением того, что он не очень умный парень, – объяснил Рустам. – Он просто не обладает этой опцией – мужская острота ума. А она бывает разной: женской, в бытовом плане. А вот у него в голове полная каша. Развод и его поведение во время развода – еще одно доказательство его неумности".

Публикация от tarasov23 (@tarasov23) Дек 1 2016 в 6:58 PST

Также шоумен высказался по поводу интервью мамы Ольги Бузовой Ирины. Женщина утверждала, что футболист буквально выгнал ее дочь из дома. "Что касается интервью Олиной мамы, она ничего такого не сказала. Она была корректна в этом интервью. Она говорила все искренне. Я ее знаю, я с ней знаком. Конечно, она переживает за дочку. Я вообще считаю, что их семье надо забыть про Тарасова, как говорили на Руси, как про Паньковы штаны, и идти дальше", – поделился Солнцев.

Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым в декабре 2016 года. По слухам, причиной разрыва стала измена футболиста с моделью Анастасией Костенко.

