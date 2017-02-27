Бузова извинилась перед мамой за Тарасова

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова трогательно попросила прощения у мамы. Звезда сожалеет, что не смогла уберечь близкого человека от переживаний, очевидно, связанных с ее разводом.

"Какими бы мы не были взрослыми... для наших родителей мы всегда будем детьми... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – написала светская львица в микроблоге. – Берегите своих родных, и помните, девочки, ни один мужчина не стоит слез наших мам. Я стараюсь уберечь своих родственников от ненужных переживаний, и всегда говорю, что у меня все хорошо, даже если это не так... В этот раз не получилось... мамочка, прости меня за твои слезы. я тебя очень люблю. И я буду счастливой, обещаю".

Подписчицы стали активно сочувствовать несчастной Оле. "Опасно так со всей душой окунулась она в свои семейные отношения не ожидая что самое любимое надежное плечо может так ударить в спину ... Я могу понять как ей было тяжело и уверена она ни капли не наигрывает", "Я на вашей стороне. И поддерживаю вас. Очень люблю. Я ваша фанатка. А Вашему бывшему мужу еще все вернется бумерангом!", "После такого типажа мужчин! И такой "трагедии для нас самих" наконец-то взрослеешь и трезвее смотришь на мужчин. И придет скоро нормальный мужчина заботливый, который оберегает и защищает, помогает во всем и ни кому не отдаст!" – написали поклонницы.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 26 2017 в 11:13 PST

Напомним, недавно мама Ольги Бузовой, Ирина, дала откровенное интервью, в котором поделилась подробностями расставания дочери со скандальным спортсменом. "Ольга наивно полагала, что ее любовь "спасет мир" и она за "каменной стеной", а ее супруг отвечает за свои клятвы. А то, что говорить и делать – это разные вещи, для нее стало тяжелым открытием. Страшно не само расставание, а как человек это делает. Тарасов уже дважды расстается не по-человечески со своими женами. Предав единожды, предаст и в следующий раз", – рассказала Ирина Бузова журналу "Антенна".

Ольга и Дмитрий развелись в декабре 2016 года. По слухам, причиной разрыва стала измена футболиста с моделью Анастасией Костенко.