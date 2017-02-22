Купальник Бузовой назвали половой тряпкой

Ольге Бузовой снова досталось. На этот раз ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" возмутила общественность своим фото в купальнике.

Ольга Бузова продолжает будоражить сознание общественности. После разрыва с супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым, девушка нагрузила себя по полной программе: она ведет передачу "Дом-2", снимается в клипах, записывает песни, принимает участие в фотосессиях.

Периодически Ольга публикует профессиональные снимки на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Так, Бузова порадовала фанатов, выложив кадр, на котором позирует в бежевом слитном купальнике со шнуровкой. Костюм демонстрирует подозрительно пышную, по мнению некоторых фанатов, линию груди.

Пока одни поклонники рассыпались в комплиментах в адрес Ольги, другие раскритиковали фотографию в пух и прах. В частности, подписчики были возмущены наличием чрезмерного фотошопа. Якобы Бузова явно перестаралась с обработкой снимка.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 21 2017 в 12:25 PST

"Эта тряпка на ней портит фигурку, лучше бы без нее", "а грудь надеть забыла ))", "Олечка, а где грудь?😏", "А титьки бог не дал, в прочем и мозги", "что за тряпка с пола на ней??", "Ужасс страшная такая", "Собака только на кости Бузовой бросится", "Покормите Бузову худюща ужас", "Ненадоело оголятся то", "Не красиво!", "Как то не айс, неестественно. Фотограф решил поприкалываться?", "Фу фу фу фу фу фу фу фу", – так звучала часть негативных комментариев подписчиков.

Отметим, что Бузову обсуждает не только простая общественность, но и представители шоу-бизнеса. В частности, на днях свой комментарий в адрес ведущей "Дома-2" высказала Ксения Собчак. Речь шла о певческих способностях Оли. Собчак, известная своим острым языком, на сей раз оказалась милосердна.

Ксения призналась, что не очень следит за популярной музыкой, поэтому песен Ольги не слышала. "В этом есть некая чистота эксперимента – я прихожу на премию и свежим взглядом оцениваю артистов. Ольга – прекрасная, красивая девушка. Вопрос тут не в музыкальном образовании, а в таланте", – высказала свое мнение Собчак.