Бузова растряхивает жир после болезни

Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова возобновила занятия спортом. По словам звезды, она сделала перерыв на целых четыре месяца.

"Welcome back, – написала ведущая. – Перерыв был у меня больше четырех месяцев... Сначала эмоционально была не в состоянии, потом физически, потом по состоянию здоровья, и спорт был под запретом у моего врача. Все, кто следит за мной давно, знают, что я без тренировок не могу жить, и для меня это было крайне сложно – столько времени пропускать занятия! Но самое главное – это здоровье, поэтому чтобы не навредить себе, я следовала рекомендациям врача. Надеюсь, теперь спорт вернется в мою жизнь надолго. В моих сторис подробнее видео с тренировки, как я растряхиваю накопившийся жир".

Также Бузова опубликовала селфи из тренажерного зала. Ведущая позирует в ультракоротких желтых шортах и белом спортивном топике. Поклонники буквально засыпали звезду комплиментами: "Да где ж у тебя жир, на комплименты набиваешься", "Хорошо с убранными волосами и без надутых губ", "Отличная фигура, Оленька, класс!"

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 20 2017 в 4:52 PST

Кое-кто вновь высказал мнение, что звезде не помешает поправиться. "Совсем девка исхудала", "Что живот к позвоночнику-то прилип, некрасиво!", "Еще чуть-чуть – и анорексия будет признана красотой!", "Оля, остановись, ты слишком стала худая, так нельзя. Это может отразиться на твоем здоровье! Тем более, с такими нагрузками", – высказались пользователи.

Напомним, недавно Бузова выяснила отношения с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Экс-супруги устроили перепалку в соцсетях. По мнению спортсмена, причиной их расставания стала страсть обоих к публичности – "жизнь ради лайков". В комментариях Ольга предложила ему также рассказать об изменах и о том, как спортсмен выгонял ее из дома.