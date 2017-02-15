Киркоров выбрал себе преемника

Поп-король научил парня быть нарциссом. И поделился другими секретами успеха на сцене.

Телеканал НТВ продолжает отборочные туры вокального проекта "Ты супер!". Отчасти он похож "Голос. Дети" на Первом, но дает шанс выйти на сцену только оставшимся без попечения родителей. И помогают им в этом маститые звезды.

Самое важное для участников в отборочных турах – справиться с волнением перед десятками камер, сотнями глаз в зале и миллионами перед телеэкранами. Но для Дэниела Чижевского из Казани это не проблема. 16-летний парень с первых репетиций на базе в Подмосковье вел себя как большой артист, показывал выдержку и собранность. На сцену шоу "Ты супер!" он вышел блеснуть не только талантом. Перед членами жюри и зрителями Дэниел появился в переливающемся пиджаке и со стильной укладкой – почти как король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

Когда же к Чижевскому подошел сам Филипп, прежде уверенный в себе Чижевский растерялся. Киркоров поспешил поддержать юного вокалиста: "Артист должен быть нарциссом! А как иначе? Сам себя не полюбишь – никто не полюбит!". Ну а когда воодушевленный подросток и его кумир спели вместе шлягер из репертуара Киркорова, всем стало ясно: скоро у Народного артиста может появиться достойная замена.





Как писали ранее Dni.Ru,накануне старта съемок передачи "Ты – супер" Игорь Крутой отменил свое участие в проекте. Причина в состоянии здоровья 62-летнего композитора – в Лос-Анджелесе ему была проведена операция. В пресс-службе канала рассказали: "За неделю до премьеры в составе судей у нас произошли изменения. В силу личных обстоятельств Игорь Крутой станет ментором конкурсантов только на следующем этапе".

