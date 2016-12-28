Киркоров в жутких розочках поразил публику

Поклонники обсуждают наряд поп-короля. А он и рад такому вниманию.

Филипп Киркоров готовится к 50-летию. С годами его костюмы становятся все более смелыми, дерзкими, яркими. Перья, стразы, шелка и меха – певец знает, как удивить. Вот и на премьеру фильма "Викинг" он пришел в дорогом дизайнерском пальто с аппликациями из роз.

Мнения фанатов по поводу костюма певца разделились. Одни пишут: "Филиппу все подходит", "Ну какой же вы блистательный!", "Пижон", "Всегда в стильном пиджаке!" Другие же, вспоминая фразу из "Служебного романа", иронизируют: "Розочки – это, конечно, сильно", "Сами вышивали?"

Ранее в интервью Филипп рассказывал: "Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить куда-либо в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, и, возможно, поэтому я почти тридцать лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню".



Фото опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov) Дек 27 2016 в 3:00 PST

Для Филиппа, по его словам, шоппинг-терапия – большое удовольствие. "Я ведь многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума. Но все это стоит денег, да и квартира на Таганке в итоге превратилась просто в склад вещей. Причем 90 процентов одежды там – новая, с бирками, от потрясающих дизайнеров, вещи которых практически невозможно купить", – уверяет артист.