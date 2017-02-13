Филипп Киркоров ударил популярного актера

Певец уверяет, что для него это стало пыткой и испытанием. И он с трудом справился.

Накануне юбилея Филипп Киркоров был приглашен на роль самого себя в популярном сериале канала СТС "Воронины". По сценарию ему надо было отвесить звонкую пощечину герою Егора Дронова. "Для меня это был самый противный момент, потому что я драться не люблю и не умею, – признался артист Dni.Ru после дубля. – Мне все эти годы журналисты приписывают в особые качества моего характера драчливость, но это не так. И даже если в спектакле или в кино, как сегодня, надо что-то подобное сделать, для меня это пытка и испытание. Но я себя уговариваю. Говорю, что актерски нужно выполнить эту задачу. И с трудом с этой миссией я справляюсь".

Киркоров уверяет, что не играет, а иронизирует над собой. "Если бы я играл, это, наверное, было бы чудовищно. Самый простой путь к воплощению своего образа на экране – это себя просто спародировать, сыронизировать, посмеяться над собой, над своими недостатками, которые тиражируют СМИ. Если воспринимать то, что с тобой происходит, серьезно, можно сойти с ума. В "Ворониных" была просто сценка из жизни. Нечто подобное в моей жизни случилось два месяца назад, Только на месте Ворониных были наши французские зарубежные гости (имеется в виду Дидье Маруани, с которым у Киркорова случился конфликт из-за авторских прав. – Прим. ред)".

"Я с удивлением узнал о том, что Николай Басков и Андрей Малахов тоже снимались в "Ворониных". Помню, когда он (сериал) только начался, то сразу привлек мое внимание, и я наблюдал за историей этой семьи, узнавал очень многое из того, что случалось и в моей жизни. Может быть, снова снимусь в сериале через какой-то промежуток времени в продолжение моих приключений в семье Ворониных. Возможно, мои дети там снимутся. Жизнь так непредсказуема".