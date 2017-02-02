Лариса Копенкина в купальнике ошеломила своим видом

Лариса Копенкина отдыхает в теплой стране. Смелая бизнеследи поделилась с поклонниками фотографией, на которой заснята в ярком купальнике.

Отпуск Ларисы Копенкиной продолжается. Бывшая супруга популярного исполнителя Прохора Шаляпина радует многочисленных подписчиков, выкладывая на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии с отдыха. На всех снимках бизнеследи задорно улыбается, наслаждаясь солнцем и теплой водой, а также демонстрируя различные наряды.

Так, Лариса решила показать фанатам свой ярко-оранжевый купальник, чем буквально привела в восторг одних и ошеломила других. Отметим, что Копенкина решила до конца сохранить интригу, поэтому на свое бикини накинула прозрачную белоснежную рубашку. Тем не менее, загорелое тело 60-летней (по другой версии, 62-летней) отпускницы просматривалось под тонкой тканью.

Разумеется, фото Копенкина сопроводила оптимистичными стихотворными подписями. "🌊🏝🔥😻Я на море отдыхаю, да под пальмами лежу 😂 Ем, купаюсь, загораю– прилетайте, Я Вас жду ✈️🚀🚁🏝🌈🤗💋", – написала Лариса.

Фото опубликовано Lara (@larakopenkina) Янв 31 2017 в 9:26 PST

Нашлись и те, кто весьма жестко высказались относительно смелых кадров бизнеследи. Таким букам Лариса также ответила в стихотворной форме: "👌☕️🌊Зачем мы ищем недостатки у других???? Взяв в руки лупу– разглядывать морщинки.👀😱 А я балдею, наслаждаясь от Людей, от позитива, радости , улыбки !!!!💋🎈❤️ "

Фото опубликовано Lara (@larakopenkina) Фев 1 2017 в 11:39 PST

Ранее Копенкиной досталось за то, что она облачилась в сексуальное мини. Пользователи Сети посчитали, что Ларисе уже не по возрасту одеваться подобным образом, и начали ее ругать.

Вначале неунывающая бизнеследи никак не отреагировала на колкие комментарии, а затем все же написала: "Критикуют тут меня, что не так одета я. Только Я 👉сама решу, что и как и с кем ношу. Я же к вам не захожу, жизни вас я не учу, сами вы ко мне зашли, не понравилось – ушли! Улыбайтесь Господа, жизнь – она прекрасная!"