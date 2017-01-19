Бузова приехала к Тарасову

СМИ взорвала новость, что Ольга Бузова поехала за границу к своему бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Поклонники подозревают, что ведущая "Дома-2" специально отправилась в Испанию, где сейчас находится на сборах футболист "Локомотива".

По информации ряда изданий, новоиспеченная певица, подарившая народу суперхит "Под звуки поцелуев", отдыхает в 20 минутах езды от своего экс-супруга. Теперь фанаты пары истово молятся, чтобы "тарабузики" (так называют Бузову и Тарасова на манер Бранджелины) помирились.

"Не бывает случайных встреч. Каждая из них – или испытание, или наказание, или подарок судьбы. #мояжизньмоиправила", – заинтриговала своих любопытных подписчиков и акул пера Ольга, намекнув на какую-то встречу. По мнению пользователей Сети, у нее могло быть тайное свидание с Дмитрием.

Хотя против этой версии говорит следующее сообщение разведенной звезды "Дома-2". "Для кого-то я умная, красивая и талантливая, а для кого-то я необразованная, гадкая и посредственная. Каждый видит в человеке, то что хочет и то, что ему ближе. Надеюсь, что когда-нибудь, я встречу мужчину, которому я смогу открыться на все 100% и спрятаться за его каменной спиной от всех проблем. А пока я просто живу", – написала Бузова, дав понять тем самым, что она по-прежнему одинока и все еще ждет своего принца.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 18 2017 в 10:57 PST

У Тарасова и вовсе микроблог давно не обновлялся, что может означать его большую занятость. "Работаем по полной", – пожаловался неделю назад Дмитрий. "Локомотив" третий зимний сбор проводит в испанской Эстепоне, что совсем недалеко от того места, где остановилась ведущая "Дома-2".

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 17 2017 в 6:20 PST

Как писали Dni.Ru, в самый канун Нового года, 30 декабря 2016 года, Бузова и Тарасов оформили развод в одном из столичных ЗАГСов. Что стало причиной расставания Дмитрия и Ольги, до сих пор точно неизвестно. Журналисты выдвигают несколько версий. Согласно одной, футболист мечтал о "нормальной" семье и детях, а его бывшую жену интересовала только карьера. По другой версии, ведущая "Дома-2" подала на развод, устав от измен футболиста.