У Ольги Бузовой новая фамилия

Ольга Бузова снова переживает перемены в личной жизни. На сей раз ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" сменила фамилию.

Мало кто знает (даже задумывался об этом), что Ольга Бузова это не просто имя, а уже бренд. Поэтому, в свое время выйдя замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, она продолжала звать себя под старой фамилией, хотя юридически (и фактически) после росписи со спортсменом Ольга сменила "Бузову" на "Тарасову".

Однако сейчас стало известно, что у телебрюнетки новая фамилия. По всей видимости, Ольга решила окончательно порвать с прошлым (в частности, стереть воспоминания о супружеской жизни). Для этого ведущая телепроекта "Дом-2" снова официально стала Бузовой. Об этом компетентно сообщил Life.ru, опубликовав фотографию второй и третьей страниц паспорта Ольги.

Напомним, в самый канун Нового года, 30 декабря 2016 года, Бузова и Тарасов оформили развод в одном из столичных ЗАГСов. Что стало причиной расставания Дмитрия и Ольги, до сих пор точно неизвестно. Журналисты выдвигают несколько версий. Согласно одной, Тарасов мечтал о "нормальной" семье и детях, а Бузову интересовала только карьера. По другой версии, ведущая "Дома-2" подала на развод, устав от измен футболиста.

После развода у каждого из бывших супругов началась своя, отдельная друг от друга, жизнь. Пока Бузова штурмует российский шоу-бизнес своими хитами (отметим, что чарт iTunes уже сдался под натиском Ольги), ее экс-муж Дмитрий занялся ремонтом в загородном особняке, в котором должны были строить совместное будущее влюбленные.

Говорят, именно этот дом стал одной из причин разрыва футболиста с Ольгой Бузовой. Телеведущая не смогла смириться с тем, что право собственности на особняк в Подмосковье ее муж оформил на свою маму.