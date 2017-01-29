Бузова "отожгла" под хиты 90-х с женами футболистов

Российская телеведущая Ольга Бузова, которой 20 января исполнился 31 год, продолжает отмечать день рождения и принимать подарки. Очередное торжество прошло в Мадриде: звезда сняла ресторан и оторвалась под хиты 90-х с женами футболистов.

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