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Бузова "отожгла" под хиты 90-х с женами футболистов

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Российская телеведущая Ольга Бузова, которой 20 января исполнился 31 год, продолжает отмечать день рождения и принимать подарки. Очередное торжество прошло в Мадриде: звезда сняла ресторан и оторвалась под хиты 90-х с женами футболистов.
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Неизвестно, что толкнуло бывшую ведущую шоу "Дом-2" отмечать день рождения в четвертый раз. Для праздника она выбрала заведение, расположенное в самом центре Мадрида.

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"Я счастливый человек, ведь столько много людей искренне меня любят и желают поздравить! Жду своих девочек", – написала звезда в социальной сети Instagram. Примечательно, что среди гостей праздника оказались, среди прочих, жены футболистов – Мария Погребняк, Алина Хомич, Анастасия Денисова, Лариса Павлюченко и Марина Шишкина. Сами спортсмены, если и присутствовали на торжестве, в объективы камер не попали.

Попали на вечеринку и певицы Елена Темникова и Ольга Орлова. А проходило торжество под зажигательные хиты 90-х в исполнении неповторимой Лады Дэнс, которая целый час демонстрировала публике свои выдающиеся вокальные способности. 

Судя по фотографиям, самой зажигательной частью праздника стала лезгинка под песню в исполнении Ольги Бузовой. Такой подарок имениннице преподнесла одна из ее подруг.

Напомним, до этого звезда успела отметить день рождения в Грозном. По признанию телеведущей, там она оставила свое сердце. "Мое первое знакомство с потрясающим городом. счастлива наконец побывать здесь и ощутить все великолепие этого сказочного места", – писала она в социальной сети Instagram.

Автор: Евгений Мышко29 января 2017, 10:40
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