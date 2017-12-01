Принц Гарри с невестой-мулаткой выбрали дату свадьбы

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл поженятся в конце мая, в выходной день. Таким образом, влюбленные нарушили сразу несколько традиций.

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженятся в субботу, 26 мая, передает The Sun. Говорят, эта дата удобна тем, что приходится на каникулы, то есть британцы смогут праздновать три дня подряд.

Примечательно, что своим решением принц и его избранница нарушили сразу несколько традиций. Во-первых, Гарри и Меган выбрали для свадьбы месяц май, что исстари считалось плохой приметой. Как говорили раньше, если сыграешь свадьбу в мае, всю жизнь будешь маяться. Еще во времена королевы Виктории у всех британских влюбленных сложился стойкий запрет в отношении майских свадеб. Но, по всей видимости, Гарри и Меган лишены подобных предрассудков.

Во-вторых, принц и его невеста-мулатка остановили свой выбор на 26 числе. Оно приходится на субботу. А обычно члены королевской семьи женятся в будни. К примеру, герцог и герцогиня Кембриджские поженились в пятницу, а королева Елизавета II и принц Филипп – в четверг.

Ранее стало известно, что британская королева отказалась прийти на свадьбу Гарри и Меган. Говорят, причиной стал тот факт, что американская актриса выходит замуж во второй раз, а Елизавета как глава Англиканской церкви отрицательно относится к повторным бракам.

К слову, незадолго до свадьбы Меган Маркл сменит веру – перейдет из католичества в англиканство. Напомним, объявление о помолвке принца Гарри и актрисы Меган Маркл появилось на официальной страничке Clarence House в социальной сети Twitter.