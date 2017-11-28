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Народ психует из-за мулатки принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/Xinhua
Кенсингтонский дворец официально объявил дату свадьбы принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Торжество состоится в мае 2018 года.
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"Свадьба пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Все расходы по организации торжества возьмет на себя королевская семья", – сообщили в пресс-службе Кенсингтонского дворца.

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По данным Daily Mail, Гарри встретил Маркл в 2016 году во время "свидания вслепую", которое организовала жена его друга по Итонскому колледжу Александра Гайкса. А предложение своей избраннице принц сделал в начале ноября. При чем Гарри воздержался от торжественных речей и просто во время совместной готовки цыпленка спросил у Маркл, выйдет ли она за него замуж.

Родители Меган тут же благословили брак. Не отказала любимому внуку и королева Елизавета II. Сам принц в интервью BBC заявил, что у его невесты могли бы сложиться отличные отношения с принцессой Дианой. "Они были бы не разлей вода. Я думаю, она была бы на седьмом небе и прыгала бы от радости за меня. А потом они с Меган, вполне возможно, стали бы лучшими подружками", – сказал Гарри.

Однако британцы недовольны выбором внука Елизаветы II. Многие негодуют, как могла королева дать свое согласие на помолвку. Народ возмутило в Маркл все – и ее происхождение – девушка является мулаткой, так ее отец – ирландец, а мать – афроамериканка, и то, как Меган зарабатывает себе на жизнь.

Кроме того, британцы задаются вопросом, как принц может взять себе в жены разведенную женщину. До Гарри на такой поступок осмелился лишь король Эдуард VIII, который в 1936 году отрекся от престола, чтобы жениться на своей подруге Уоллис Симпсон.

Автор: Алёна Нестерова28 ноября 2017, 19:49
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Откровенные фото невесты принца Гарри

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