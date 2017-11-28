Принц Гарри с невестой вышли в свет после объявления о свадьбе

После объявления о помолвке и скорой свадьбе британский принц Гарри и его избранница, актриса Меган Маркл, появились на публике. Сияющие от счастья влюбленные дали первое совместное интервью.

27 ноября оказалось насыщенным для принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл. Они объявили о помолвке, вышли в свет и дали интервью. Гарри рассказал, что сделал предложение Меган в обычный вечер, когда они жарили цыпленка. "Она даже не позволила мне закончить, потому что сразу спросила: "Могу я сказать да?" Думаю, мне удалось застигнуть тебя врасплох", – глядя на невесту, рассказал Гарри. Сияющая Меган призналась: "Это был удивительный сюрприз. Милый, естественный и очень романтичный".

Ради Гарри Меган покинула сериал "Форс-мажоры", который сделал ее звездой. Она отказалась от актерской работы, чтобы посвятить себя новым обязанностям. Гарри уверен в способностях невесты. "Я знаю, она будет невероятно хороша в этой работе ", – цитирует британского принца "Би-би-си". Речь идет о благотворительности и различных социальных проектах, которым члены королевской семьи уделяют много времени.

Интересно, что помолвочное кольцо Меган украшают бриллианты, когда-то принадлежавшие принцессе Диане – матери Гарри. Принц отметил, что, если бы леди Ди была жива, они с Меган стали бы подружками.

Напомним, объявление о помолвке принца Гарри и актрисы Меган Маркл появилось на официальной страничке Clarence House в социальной сети Twitter. Свадьба должна состояться весной 2018 года.

Влюбленные держали в тайне свои чувства, пока в ноябре 2016 года Гарри не заявил, что репортеры ставят под угрозу безопасность Меган Маркл. Кроме того, он обвинил троллей в Сети в "откровенном сексизме и расизме" из-за комментариев о смешанном происхождении его возлюбленной.