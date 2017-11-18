Пугачевой стыдно за венчание

Алла Пугачева прокомментировала венчание с Максимом Галкиным. Примадонна заявила, что будет каяться всю свою жизнь.

"Спасибо всем за поздравления!!!Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога", – сообщила певица.

По словам Пугачевой, ее венчание с Филиппом Киркоровым было необдуманным, теперь артистке стыдно за прошлые ошибки. "Это был спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал", – отметила Алла Борисовна.

Тем не менее Примадонна рада, что ей дали еще один шанс. "Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней", – заявила она.



Свое обращение Пугачева завершила довольно странно, попросив бога продлить ее жизнь. "Господи! Продли мою счастливую жизнь ,как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей", – заключила певица.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Ноя 18 2017 в 1:21 PST

Ранее знаменательное событие прокомментировал Максим Галкин. Юморист объяснил, почему супруги, прожившие в браке шесть лет, решились на венчание. "Ответ простой – потому что недавно я стал православным. Это случилось около полутора лет назад", – заявил Максим.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Ноя 17 2017 в 11:13 PST

Как писали Dni.Ru, 18 ноября Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство состоялось в одном из подмосковных храмов. Для церемонии Примадонна выбрала нежно-розовое платье и фату в тон наряду. Галкин надел классический костюм. На венчании присутствовали друзья пары, а также дети Примадонны и юмориста.

