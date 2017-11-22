С Хворостовским в момент смерти была другая женщина

Подругу допустили в хоспис как близкого человека. С певцом успели проститься и родители.

Поэтесса Лилия Виноградова была с Дмитрием Хворостовским в последнюю минуту его жизни. Она же и сообщила всем трагическую новость, что артист скончался. "Я с воскресенья в Лондоне находилась рядом с Димой в хосписе, где он скончался. Он ушел из жизни в Лондоне в 03:35 по местному времени", – рассказала Виноградова.

"Прилетели вчера родители его из Москвы. Они успели попрощаться с сыном. Я была рядом, двоюродный брат из Красноярска, дети", – продолжает поэтесса. Сегодня она помогает в организации прощания, которое непременно пройдет в Москве.

"Сейчас мы готовим вместе с Игорем Крутым, чтобы организовать прощание достойное. Пока дата похорон неизвестна", — цитирует Виноградову РЕН ТВ.

Для отца баритона – Александра Степановича Хворостовского – смерть сына стала потрясением. Говорят, что ему даже потребовалась медицинская помощь. Инженер-химик, он любил петь и музицировал на фортепиано, кроме того, он собрал большую коллекцию записей звезд мировой оперной сцены. Дмитрий не раз говорил, что музыкой заболел благодаря отцу.

Спустя несколько часов после смерти певца его близкие оставили официальное сообщение на странице в соцсети Facebook: "От имени семьи мы объявляем о смерти Дмитрия Хворостовского – любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга – в возрасте 55 лет после двух с половиной лет борьбы с раком мозга. Он умер мирно этим утром, 22 ноября, в окружении семьи, недалеко от своего дома в Лондоне. Пусть тепло его голоса и его дух всегда будут с нами".