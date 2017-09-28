Вдова Яковлева отказалась от борьбы за наследство

Александра Куцевол говорит, что не хочет вражды и тяжбы. Хотя у нее есть все шансы получить часть имущества

Вокруг огромного наследства Олега Яковлева (эксперты оценили его в минимум 200 миллионов рублей) кипят нешуточные страсти. Прямых наследников у певца нет, поэтому имущество – три квартиры и одна комната располагаются в Москве, Санкт-Петербурге и Черногории – отходит племяннице Татьяне и ее детям Марку и Гарике, которые приходятся экс-солисту "Иванушек" внучатыми племянниками. Говорят, они даже присутствовали на похоронах артиста, прибыв из Иркутска

Племянница дала понять, что гражданская жена певца Александра Куцевол останется ни с чем. "Я единственная родственница Олега! Куцевол, по сути, никто, просто бывшая гражданская жена", – пояснила заявила Татьяна. При этом женщина отметила, что в завещании, которое оставил Яковлев, он указал не только ее, но и еще одного наследника. В одном интервью Олег Яковлев признался, что у него есть внебрачный ребенок, который живет в Санкт-Петербурге. Возможно, что именно он является еще одним претендентом на наследство.

Dni.Ru связались с Куцевол с просьбой прокомментировать слова и поступок родственницы возлюбленного. "Это все бред, – заявила Александра. – Я не хочу во все это ввязываться. Мне эти баттлы ни к чему. Бог им судья".

Получается, любимая женщина Олега Яковлева отказывается от борьбы за наследство? А ведь у нее есть неплохие шансы получить часть имущества. Адвокат пояснил: "Если на момент смерти женщина была нетрудоспособна и находилась на иждивении умершего, то она будет наследовать обязательную долю в наследстве независимо от того, упомянуто ее имя в завещании или нет и являлась ли она законной супругой".